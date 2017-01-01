Как "забанят" украинцев: Банки не готовы к запуску IBAN

Открытие счетов в международном стандарте IBAN должно стартовать 1 апреля.

Для открытия счетов в международном стандарте IBAN банки должны были до 31 октября завершить тестирование технологии с помощью перевода всех действующих аккаунтов на транснациональные рельсы. Однако большинство банков заявили, что они не готовы даже к завершению тестирования, передает UBR.

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Отмечается, что проблемы существуют также у разработчиков банковского ПО (ОДБ – операционный день банка), например, система Б2 не успевает уложиться к 1 апреля.

"Им нужно еще порядка 4-х месяцев, чтобы завершить переход, а потом еще 3-4 месяца понадобится банкам, чтобы адаптироваться к изменениям и перенести счета", - рассказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

Независимая ассоциация банков Украины просит отложить реформы на 1 квартал (до 1 июля), а переходной период продлить до 1 января 2020 года.

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"Это безусловно нужная реформа, которая упростит жизнь не только импортерам и экспортерам, но и простым людям. Ведь сам IBAN содержит ряд реквизитов, которые сейчас клиенты банков вынуждены вбивать отдельно, набирая платеж. Но переходить на новый стандарт нужно с умом. В противном случае можно больше навредить, чем принести пользы", - резюмирует Елена Коробкова.

Такая нумерация банковских счетов соответствует международным стандартам и нужна для того, чтобы без лишних проблем установить владельца счета в любой точке планеты. Отмечается, что по неофициальным беседам банкиров, именно поэтому НБУ проявляет такую поспешность – этого требуют крупнейшие международные кредиторы нашей страны.

Новый счет физического или юридического лица будет состоять из 29 символов:

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UA – два буквенных символа страны, в которой открыт счет.

ХХ – две контрольные цифры.

ХХХХХХ – шестисимвольный идентификатор банка (код МФО).

ХХХХ - произвольное количество нулей. Их НБУ позволил вставлять подопечным, чтобы «добить» общее количество символов до 29, и не менять полностью действующие номера счетов клиентов.

До 14 символов действующего сейчас номера счета.

Смена нумерации должна пройти для клиентов незамеченной, а во время перехода с одного счета на другой будут работать одновременно. Но банкиры опасаются, что возникнут проблемы с задержками и неразберихе с проводками и т. д.

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"Далеко не все финучреждения готовы к запуску. А многие клиенты сторонних разработчиков просто не в курсе, как идет подготовка ОДБ. К примеру, с представителями того же Б2 украинские банкиры должны встречаться в феврале. Там они и узнают, будет ли готово ПО к назначенному сроку. Не исключено, что их ждет неприятный сюрприз. Очень похожие истории и по другим системам, которых, к слову, немало. Но ведь кроме самой ОДБ нужно подготовить другие банковские программы, обучить людей. Здесь придется задействовать юристов, операционистов, бухгалтеров", - поясняет финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Елена Коробкова также считает, что переход нужно отложить.

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"Модернизировать базовые системы под IBAN банки успеют. Сложности кроются скорее в доработке остальных систем, интегрированных с "операционным днем банка", которых у крупных банков может быть несколько десятков (а то и около сотни). Переход на IBAN – значительная трансформация, которая затрагивает и клиентское ПО. Сейчас НБУ в диалоге с банками по проблемным вопросам, поэтому мы рассчитываем, что откровенных "срывов" не будет, но надеемся, что график перехода все-таки будет смещен", - резюмирует она.

Ранее сообщалось, что Ощад 24/7 может обслуживать и другие банки. В мобильное приложение можно внести данные другой карты и использовать их по потребностям.