ПриватБанк официально опроверг информацию об отключении услуг

В ПриватБанке сказали, что никаких услуг не отключали.

Руководитель пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук опровергла информацию о том, что ПриватБанк якобы отключил услугу на снятие денег в банкомате. Также она уверяет, что новых иди дополнительных ограничений на снятие наличности в банкомате без карты не вводилось.

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Также, как и обычно, люди могут снять деньги за один раз (до 4 тыс грн), совершить 5 операций по снятие налички за сутки и и без карты снять до 20 тыс грн за сутки.

Она рассказала, что ПриватБанк имеет право проверять, совершаются ли подозрительные действия с помощью подтверждения владельца через звонок или смс.

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“И главное, ПриватБанк не получал никаких жалоб от клиентов относительно якобы отмены услуги снятия наличных в банкомате без карты. Как и не было никаких запросов от СМИ, в том числе и от указанных интернет-изданий“, - отметила Инна Музычук.

Она призвала журналистов проверять информацию, напоминая о журналистских стандартах и этике.

Ранее сообщалось, как “забанят“ украинцев. Банки не готовы к запуску IBAN, хотя открытие счетов в международном стандарте IBAN должно стартовать 1 апреля.