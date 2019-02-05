В госбюджете 2019 не хватает денег: Что под угрозой

Под вопросом остается финансирование более 10% доходов от главной сметы.

В 2019 году может не хватить денег на ремонт и строительство дорог facebook.com

Эксперты Сегодня утверждают, что деньги, которые были запланированы на инвестиционные программы скорее всего будут перераспределены на увеличение соцвыплат. От этого выиграют те, кто получает зарплаты, пенсии и другие льготы, но проиграют инфраструктура, строительство и ремонт, финансирование домов для военных и т. д.

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Спецфонд в госбюджете 2019 предусматривает 106,36 млрд грн в казну, то есть более 10% от общей суммы расходов бюджета, что на 10% больше, чем в 2018 году. Планируется, что доходы составят на 8,74 млрд грн меньше, чем расходы.

Программы спецфонда финансируются за счет помощи и грантов ЕС, правительств иностранных государств, международных организаций, доходов от админуслуг за выдачу документов, НДС от ввоза в Украину различных товаров, таможенного оформления ввозимых автомобилей, 50% доходов от продажи излишнего вооружения и имущества ВСУ, 10% доходов от суммы перевыполнения общего объема всех таможенных платежей и других доходов, объем и сроки поступления которых невозможно точно запланировать.

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Поэтому существует риск, что полученных денег не хватит на запланированные расходы. Например, в прошлом году доходы спецфонда недовыполненно на 4 млрд грн.

В этом году в спецфонде заложено 32,8 млрд грн Госагентству автодорог, где 24,3 млрд грн на строительство и ремонт дорог. Еще 13,39 млрд грн для Минобразования, включая 11 млрд на оплату коммунальных услуг и доплату учителям, и ученым. Также 10,75 млрд грн из спецфонда получит МВД. Где 4 млрд уйдет на создание системы авиабезопасности и гражданской защиты.

Экономисты уверены, что доходы фонда и в этом году будут ниже запланированы и перераспределяются.

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"В этом году надо ожидать минимального финансирования инвестпрограмм, прежде всего строительства новых объектов инфраструктуры и ремонта существующих, строительства жилья по соцпрограммам, например льготное кредитование. Цифра в госбюджете ничего не означает. Деньги могут прийти на счет, но их временно перебросят на другие статьи расходов", - говорит исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Отсутствие финансирования на ремонты в школах, больницах, закупка оборудования для исследований ожидает и президент Украналитцентра Александр Охрименко.

"Профинансируют оплату "коммуналки" и надбавки сотрудникам, так как год выборный", — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что госбюджет 2019 предусмотрел помощь политикам на выборах: на поддержку партий на выборах выделят 565 млн грн.