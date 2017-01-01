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Госстат рассказал, где украинцы берут деньги

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Структура совокупных доходов украинцев в основном состоит из оплаты труда, пенсии и доходов от предпринимательской деятельности.
Госстат составил структуру доходов украинцев
Госстат составил структуру доходов украинцев
Корреспондент.net

Средний совокупный денежный доход домохозяйства в Украине в III квартале 2018 года составил 9,4 тысячи гривен в месяц. Об этом говорится в данных выборочного обследования условий жизни домохозяйств Государственной службы статистики. 

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Состав домохозяйства в среднем составляет 2,11 человека.

Структура совокупных доходов граждан в основном состоит из оплаты труда - 5569,17 грн (55%); пенсии - 1746,91 грн (17,2%) и доходов от предпринимательской деятельности и самозанятости - 620,97 грн (6,1%).

Также в структуру доходов домохозяйств входят денежная помощь от родственников и других лиц - 405,78 грн (4%); доходы от собственности (дивиденды от акций и других ценных бумаг, проценты по вкладам, доходы от сдачи внаем недвижимости) - 346,77 грн (3,4%) и продажи сельскохозяйственной продукции - 314,12 грн (3,1%). 

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Меньшую долю в структуре доходов украинцев составляют пособия, льготы, субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные наличными - 190,40 грн (1,9%); стипендии - 26,24 грн (0,2%); алименты - 23,44 грн (0,2%) и другие денежные доходы - 157,05 грн (1,7%).

Неденежные доходы составляют 507,93 грн. Среди неденежных доходов значительную долю занимает стоимость потребленной продукции, полученной из личного подсобного хозяйства и от самозаготовок - 310,21 грн (3,1% от совокупных ресурсов).

Ранее сообщалось, что вывод дивидендов из Украины вырос почти вдвое. По сравнению с 2017 году объемы репатриации дивидендов выросли почти вдвое - с 1,838 млрд долларов до 3,3 млрд.

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Теги: зарплаты, украинцы, пенсии, доходы, доход, зарплата, Госстат
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