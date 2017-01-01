В Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов
Сергей Маньковский обратился в городской совет Черновцов с петицией о переводе черновецкого депо троллейбусного управления на улице Коммунальщиков на частичное подключение к солнечной электростанции, передает Сегодня.
Читай также: Украина и Норвегия будут вместе развивать энергетику
"Троллейбусное управление полностью зависит от электроэнергии, которая ежегодно дорожает, – отмечает житель Черновцов. – В результате повышается стоимость проездного билета, увеличиваются ежегодные субвенции из городского бюджета".
Он уверен, что альтернативная энергия приведет к тому, что управление депо снизит проезд в транспорте за счет снижение общей себестоимости электроэнергии управления.
Читай также: Давос: Украина подписала "масштабное инвестсоглашение"
Сергей предлагает установить панели над территорией стоянки троллейбусов, что создаст эффект "крыши", которая к тому же решит проблему с хранением подвижного состава.
С 30 января по 4 февраля петицию подписали 80 человек из 250 необходимых. К концу сбора подписей осталось 25 дней.
Ранее сообщалось, что станет с ценами на электричество после создания нового рынка. Эксперты прогнозируют подорожание электроэнергии.
Полная версия правил