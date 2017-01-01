В Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов

Солнечные панели могут установить на крышах цехов, что позволит управлению стать частично энергонезависимым.

В Черновцах предлагают установить солнечные электростанции для троллейбусов depositphotos.com

Сергей Маньковский обратился в городской совет Черновцов с петицией о переводе черновецкого депо троллейбусного управления на улице Коммунальщиков на частичное подключение к солнечной электростанции, передает Сегодня.

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"Троллейбусное управление полностью зависит от электроэнергии, которая ежегодно дорожает, – отмечает житель Черновцов. – В результате повышается стоимость проездного билета, увеличиваются ежегодные субвенции из городского бюджета".

Он уверен, что альтернативная энергия приведет к тому, что управление депо снизит проезд в транспорте за счет снижение общей себестоимости электроэнергии управления.

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Сергей предлагает установить панели над территорией стоянки троллейбусов, что создаст эффект "крыши", которая к тому же решит проблему с хранением подвижного состава.

С 30 января по 4 февраля петицию подписали 80 человек из 250 необходимых. К концу сбора подписей осталось 25 дней.

Ранее сообщалось, что станет с ценами на электричество после создания нового рынка. Эксперты прогнозируют подорожание электроэнергии.