Укрэнерго заплатили за обед партнеров 400 тыс грн

Договор между Укрэнерго и инновационным парком Бионик Хилл провели совместное мероприятие за 997,23 тыс грн.

В системе публичных закупок ProZorro появилась информация о том, что национальная энергетическая компания Укрэнерго договорилась с инновационным парком ООО "Бионик Хилл" об организации мероприятия "Первое годовое собрание партнеров "10 шагов навстречу Европе" за 997,23 тыс гривен, передают Украинские новости.

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Само мероприятие провели 31 января. Так, за аренду помещения и предоставление кейтеринговых услуг заплатили 395 тыс гривен, за техническое обеспечение, звук и свет 125 тыс гривен, за предоставление видеооборудования отдали 71,6 тыс гривен, на декорирование помещения выделили 61,49 тыс гривен, регистрация гостей обошлась в 9,34 тыс гривен и за предоставление персонала потратили 150 тыс гривен.

Выделены деньги и на дополнительные расходы - 24,6 тыс гривен без учёта НДС. Договор заключили 24 января.

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Отмечается, что ООО "Бионик Хилл" - это инновационный парк, научный городок в Святошинском районе города Киев, который в том числе предоставляет услуги по организации конференций и торговых выставок. Участниками "Бионик Хилл" являются ООО "Компания по управлению активами "Авалон", компания "Рулиус Венчерз Лимитед", компания "Тиктоник Инвестмент" и ООО "Бионик Хилл".

Ранее сообщалось, что Крещатик отремонтируют за 10 млн гривен, а Майдан за 5,5 млн. Киевавтодор объявил тендер на ремонт главной улицы столицы.