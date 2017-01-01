ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине

С начала текущего года существенно выросли цены на пшеничный хлеб, говядину, колбасу, сахар и лук.

Рейтинг продуктов которые наиболее подорожали и подешевели facebook.com/v.muzhenko

С начала января 2019 года цены на пшеничный хлеб в Украине повысились на 27%, а на морковь – снизились на 13%. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные онлайн-сервиса Инфляционный барометр Министерства экономического развития и торговли.

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ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего в период с 1 января по 5 февраля:

пшеничный хлеб – 34,43 грн/кг (+27,33% или 7,39 грн);

говядина – 149,97 грн/кг (+17,51% или 22,35 грн);

лук – 20,75/кг (+12,22% или 2,26 грн);

колбасы – 183,82 грн/кг (+6,4% или 11,05 грн);

сахар – 16,1 грн/кг (+5,16% или 0,79 грн).

ТОП-5 продуктов, стоимость которых снизилась больше всего:

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морковь – 10,52 грн/кг (-13,27% или 1,61 грн);

яйца – 29,89 грн/десяток (-7,6% или 2,46 грн);

капуста – 24,28 грн/кг (-6,94% или 1,81 грн);

свекла – 13,4 грн/кг (-3,6% или 0,5 грн);

гречневая крупа – 20,78 грн/кг (-2,99% или 0,64 грн).

Сервис учитывает цены интернет-магазинов сетевых супермаркетов. На сайте отмечается, что их не следует сравнивать с данными Государственной службы статистики.

Ранее сообщалось, что в Украине стало больше поддельных молочных продуктов. Факты продажи поддельных молочных продуктов уже зафиксированы в ряде областей, последний случай - в Николаевской области.