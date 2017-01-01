Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине

Комментариев: 0
С начала текущего года существенно выросли цены на пшеничный хлеб, говядину, колбасу, сахар и лук.
Рейтинг продуктов которые наиболее подорожали и подешевели
Рейтинг продуктов которые наиболее подорожали и подешевели
facebook.com/v.muzhenko

С начала января 2019 года цены на пшеничный хлеб в Украине повысились на 27%, а на морковь – снизились на 13%. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные онлайн-сервиса Инфляционный барометр Министерства экономического развития и торговли. 

Читай также: Столичная роскошь: Названо ТОП-5 самых дорогих ресторанов Киева

ТОП-5 продуктов, которые подорожали больше всего в период с 1 января по 5 февраля:

  • пшеничный хлеб – 34,43 грн/кг (+27,33% или 7,39 грн);
  • говядина – 149,97 грн/кг (+17,51% или 22,35 грн);
  • лук – 20,75/кг (+12,22% или 2,26 грн);
  • колбасы – 183,82 грн/кг (+6,4% или 11,05 грн);
  • сахар – 16,1 грн/кг (+5,16% или 0,79 грн).

ТОП-5 продуктов, стоимость которых снизилась больше всего: 

Читай также: Налоговая соцльгота: Что это, кто и как может получить - Советы ГФС

  • морковь – 10,52 грн/кг (-13,27% или 1,61 грн);
  • яйца – 29,89 грн/десяток (-7,6% или 2,46 грн);
  • капуста – 24,28 грн/кг (-6,94% или 1,81 грн);
  • свекла – 13,4 грн/кг (-3,6% или 0,5 грн);
  • гречневая крупа – 20,78 грн/кг (-2,99% или 0,64 грн).

Сервис учитывает цены интернет-магазинов сетевых супермаркетов. На сайте отмечается, что их не следует сравнивать с данными Государственной службы статистики.

Ранее сообщалось, что в Украине стало больше поддельных молочных продуктов. Факты продажи поддельных молочных продуктов уже зафиксированы в ряде областей, последний случай - в Николаевской области.

Поделись:
Теги: продукты, мясные продукты, продукты питания, цены на продукты, молочная продукция, сельхозпродукция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь