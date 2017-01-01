Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия выделит Кубе €38 млн кредита на оборону

Комментариев: 0
Соглашение Гаваны с Москвой уже подписано. Средства должны пойти на приобретение российской военной техники.
Россия выделит Кубе кредит на военные нужды
Россия выделит Кубе кредит на военные нужды
Getty Images
Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере 38 миллионов евро. Об этом в интервью газете Коммерсант рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. 

Читай также: Саудовская Аравия с Россией намерены трансформировать ОПЕК - СМИ

Он подтвердил, что соответствующее соглашение уже подписано. По словам Шугаева, "деньги в рамках госкредита пойдут на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне".

Чиновник напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года. Москва уже поставила Гаване большое количество вооружения и военной техники. Речь идет о бронетанковой технике, самолетах, артиллерийских системах, средствах ПВО и морской технике. 

Читай также: Турция продаст крупнейшую партию военной техники за рубеж

"Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы", - уточнил Шугаев.

Ранее сообщалось, что Германия сократила экспорт оружия на 1,6 млрд евро. Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер – Алжир.
Поделись:
Теги: Россия, армия и вооружение, оружие, Куба, оборона, кредит
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь