Россия выделит Кубе €38 млн кредита на оборону
Соглашение Гаваны с Москвой уже подписано. Средства должны пойти на приобретение российской военной техники.
Россия предоставит Кубе государственный кредит в размере 38 миллионов евро. Об этом в интервью газете Коммерсант рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
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Он подтвердил, что соответствующее соглашение уже подписано. По словам Шугаева, "деньги в рамках госкредита пойдут на развитие технологического сотрудничества и на оказание технического содействия кубинской стороне".
Чиновник напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года. Москва уже поставила Гаване большое количество вооружения и военной техники. Речь идет о бронетанковой технике, самолетах, артиллерийских системах, средствах ПВО и морской технике.
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"Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы", - уточнил Шугаев.
Ранее сообщалось, что Германия сократила экспорт оружия на 1,6 млрд евро. Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер – Алжир.
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