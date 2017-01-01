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Саудовская Аравия с Россией намерены трансформировать ОПЕК - СМИ

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Эр-Рияд и страны Персидского залива планируют видоизменить картель вместе с группой из десяти стран во главе с Россией.
Ряд стран намерены видоизменить ОПЕК
Ряд стран намерены видоизменить ОПЕК
Getty Images

Саудовская Аравия и ее союзники из стран Персидского залива вместе с группой из десяти стран во главе с Россией, не входящих в организацию, намерены трансформировать ОПЕК, чтобы заполучить контроль над мировым рынком нефти. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

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Отмечается, что ранее Саудовская Аравия выступала за создание совершенно новой организации, полноправным членом которой должна была бы стать Россия.

Члены ОПЕК и возглавляемая Россией группа стран намерена обсудить предложение по видоизменению нефтяного картеля на встрече в Вене 18 февраля. Окончательное решение будет принято на переговорах в апреле.

По информации собеседника газеты, создаваемый союз будет действовать до трех лет и не будет иметь обязательной юридической силы.

Ранее сообщалось, что британская нефтегазовая компания ВР и Роснефть совместно будут изучать два новых месторождения в Якутии.

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Теги: Россия, нефть, Саудовская Аравия, ОПЕК
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