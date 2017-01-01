Саудовская Аравия с Россией намерены трансформировать ОПЕК - СМИ
Саудовская Аравия и ее союзники из стран Персидского залива вместе с группой из десяти стран во главе с Россией, не входящих в организацию, намерены трансформировать ОПЕК, чтобы заполучить контроль над мировым рынком нефти. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Члены ОПЕК и возглавляемая Россией группа стран намерена обсудить предложение по видоизменению нефтяного картеля на встрече в Вене 18 февраля. Окончательное решение будет принято на переговорах в апреле.
По информации собеседника газеты, создаваемый союз будет действовать до трех лет и не будет иметь обязательной юридической силы.
Ранее сообщалось, что британская нефтегазовая компания ВР и Роснефть совместно будут изучать два новых месторождения в Якутии.
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