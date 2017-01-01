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НБУ рассказал, что происходит с долларом в Украине

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В Нацбанке считают, что украинцы научились спокойнее относиться к колебаниям курса.
НБУ объяснил необычное снижение курса доллара в начале года
НБУ объяснил необычное снижение курса доллара в начале года
depositphotos.com

Украинцы отметили, что в январе-феврале доллар нетипично падает изо дня в день, но в НБУ уверяют, что это связано с "созреванием украинского валютного рынка", что не позволяет спекулянтам расшатывать курс, передает Сегодня. 

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"Сезонность курсовых колебаний постепенно исчезает как явление в Украине: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренных колебаний нацвалюты", – сообщили в НБУ.

Также в Национальном банке рассказали, что стабильные экспортные поступления и активизация иностранных инвесторов, которые активно вкладывают средства в украинские государственные ценные бумаги (ОВГЗ) привело к тому, что предложение валюты превышает спрос. 

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"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ возросли на более чем 6 млрд грн", – отметили в НБУ.

Ранее сообщалось, что доллар резко упал: на 6 февраля курс доллара на межбанке в продаже понизился на 23,5 копейки – до 27,15 грн/долл, курс в покупке упал на 24,5 копейки – до 27,12 грн/долл.

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Теги: валютный рынок, украинский валютный рынок, НБУ, курс валют, доллар, курс доллара, валютные колебания
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