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Вертолетную площадку Януковича суд отдал депутату из БПП – СМИ

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Теперь вертолетная площадка принадлежит компании ТОВ Амадеус Ко, за которой стоит народный депутат Максим Ефимову.
Вертолетную площадку Януковича пытаются отдать Максим Ефимову из БПП
Вертолетную площадку Януковича пытаются отдать Максим Ефимову из БПП
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Хозяйственный суд Киева вынес решение 24 января, которым запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А. 

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"Имущество - это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Именно там должен был приземляться президент-беглец, прилетая из резиденции "Межигорье" в Администрацию президента на улице Банковой", - пояснил глава Киевской администрации Николай Поворозник.

По его словам, Хозяйственный суд таким незаконный решением хочет вернуть площадку Януковичу. Журналисты Bihus выяснили, что площадку возвращают не Януковичу, а народному депутату из БПП Максиму Ефимову. 

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Так как владелец "Паркового" компания "Амадеус Ко" записана на британскую фирму "FINEROAD BUSINESS LLP", которая в декабре 2017 изменила основателя. Им стал уроженец Краматорска Сергей Московский, приближенный к народному депутату от БПП Максима Ефимова.

Ранее сообщалось, какими активами обладают кандидаты в президенты: дома, земли и миллионы наличными.

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Теги: коррупция, коррупционные схемы, народный депутат, Максим Ефимов, БПП, вертолетная площадка, Вертолетная площадка для Януковича
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.02.2019, 13:01
Оценка:  0
гость
12:52, ну вертолетов еще просто нет, чтобы они уже летали.
Их вроде в течение лет пяти где-то будут поставлять по подписанному контракту? Хотя может несколько уже и передали.
Ну а с собственностью на этот комплекс все действительно мутно
гость  (аноним)  06.02.2019, 12:52
Оценка:  +3
гость
Ну конечно же функционеру из БПП. Просто отжали называется.
А могли бы создать станцию скорой помощи медицины катастроф, хотя кому в этом государстве нужно спасать жизни людей санавиацией?! Даже кучу вертолетов полиции купили - и те не летают - на такую зарплату и снабжение летунов нет...
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