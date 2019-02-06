Вертолетную площадку Януковича суд отдал депутату из БПП – СМИ

Теперь вертолетная площадка принадлежит компании ТОВ Амадеус Ко, за которой стоит народный депутат Максим Ефимову.

Хозяйственный суд Киева вынес решение 24 января, которым запретил Нацагентству по розыску и менеджменту активов, полученных от коррупционных и других преступлений и КП "Центр организации дорожного движения" совершать любые действия по управлению имуществом на Парковой дороге, 16-А.

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"Имущество - это вертолетная площадка, построенная окружением Виктора Януковича через схему отмывания "грязных" денег на Парковой дороге. Именно там должен был приземляться президент-беглец, прилетая из резиденции "Межигорье" в Администрацию президента на улице Банковой", - пояснил глава Киевской администрации Николай Поворозник.

По его словам, Хозяйственный суд таким незаконный решением хочет вернуть площадку Януковичу. Журналисты Bihus выяснили, что площадку возвращают не Януковичу, а народному депутату из БПП Максиму Ефимову.

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Так как владелец "Паркового" компания "Амадеус Ко" записана на британскую фирму "FINEROAD BUSINESS LLP", которая в декабре 2017 изменила основателя. Им стал уроженец Краматорска Сергей Московский, приближенный к народному депутату от БПП Максима Ефимова.

Ранее сообщалось, какими активами обладают кандидаты в президенты: дома, земли и миллионы наличными.