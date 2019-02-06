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Продану разрешили самостоятельно передвигаться и выезжать за границу

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Суд принял решение о снятии электронного браслета с экс-главы ГФС Мирослава Продана.
Мирославу Продану разрешили выезжать за границу
Мирославу Продану разрешили выезжать за границу
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Соломенский районный суд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. 

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Также суд разрешил не сдавать загранпаспорт. А решение следственного судьи жалованию не подлежит.

“Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. ... Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу“, – отметили в САП.

Ранее сообщалось, что в ходе журналистских расследований выяснилось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан владеет турецкими виллами. Вся зарубежная недвижимость, автомобили и бизнес оформлены на доверенных лиц Продана.

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Теги: Мирослав Продан, незаконное обогащение, поруки, суд, Соломенский суд, ГФС, САП, коррупция, коррупционные схемы, коррупционер, коррупция
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.02.2019, 14:50
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вот и вся "борьба" с коррупцией! запад! хавай!!!
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