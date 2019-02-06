Продану разрешили самостоятельно передвигаться и выезжать за границу

Суд принял решение о снятии электронного браслета с экс-главы ГФС Мирослава Продана.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что Соломенский районный суд Киева разрешил снять электронный браслет с бывшего и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Читай также: Несметные богатства: Какими активами обладают кандидаты в президенты

Также суд разрешил не сдавать загранпаспорт. А решение следственного судьи жалованию не подлежит.

“Удовлетворяя ходатайство частично и признавая обоснованность подозрения и наличие предусмотренных ст. 177 УПК Украины рисков, следственный судья вопреки позиции прокуроров, отказал в продлении обязанностей носить электронное средство контроля и сдать на хранение документ для выезда за границу. ... Фактически судом предоставлена ​​возможность подозреваемому бесконтрольно передвигаться и выезжать за границу“, – отметили в САП.

Ранее сообщалось, что в ходе журналистских расследований выяснилось, что экс-глава ГФС Мирослав Продан владеет турецкими виллами. Вся зарубежная недвижимость, автомобили и бизнес оформлены на доверенных лиц Продана.