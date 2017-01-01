Украина выплатила почти $900 млн долгов за месяц

Расходы по госдолгу были частично компенсированы поступлениями от размещения облигаций.

В январе платежи по обслуживанию и погашению государственного долга составили 883,9 млн долларов.Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в среду, 6 февраля.

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Из них 808,1 млн долларов - расходы на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ, которые составили 620,7 млн долларов.

В то же время чистая покупка валюты НБУ на межбанке обеспечила пополнение международных резервов на 136,1 млн долларов, которые в течение месяца практически не изменился и на 1 февраля составили 20 819,7 млн долларов.

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Кроме того, на динамику резервов влияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 126,3 млн долларов (в эквиваленте).

"В целом по состоянию на 1 февраля 2018 года объем международных резервов остается на уровне пятилетнего максимума и покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств и текущих операций правительства и Национального банка", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина выплатит в этом году $6 млрд внешних долгов. Уже в мае предстоит погасить миллиард долларов по евробондам под гарантии США. Платежы МВФ превысят 1,2 млрд долларов.