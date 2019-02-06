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Начальника полиции в Киеве поймали на взятке в 15 тыс долларов

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Угрожая и запугивая, полицейский вымогал деньги за розыск преступника.
Начальника полиции словили на взятке
Начальника полиции словили на взятке
kyiv.gp.gov.ua

Начальника отделения полиции одного из районных управлений ГУ НП в Киеве задержали на взятке во вторник, 5 февраля. 

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Отмечается, что о неправомерных действиях сообщил мужчина, который обратился в полицию с заявлением р нападении и овладении деньгами в сумме 67 тыс долларов США.

Вместо того, чтобы расследовать дело, в.и.о. начальника отделения полиции вымогал у потерпевшего 34 тыс долларов, употребляя угрозы и запугивание. 

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"Получив первую часть неправомерной выгоды в сумме 4000 долл США, правоохранитель согласился уменьшить общую сумму взятки до 15 тыс долл США. В дальнейшем при получении второй части неправомерной выгоды в сумме эквивалентной 420 тыс грн полицейский был задержан в служебном кабинете", - сообщается в пресс-службе прокуратуры Киева.

Следственные действия продолжаются и решается вопрос о сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины.  

Он вымогал деньги с помощью угроз и запугивания
Он вымогал деньги с помощью угроз и запугивания
kyiv.gp.gov.ua

Ранее сообщалось, что за первые 3 дня января нового 2019 года полиция задержала 9 лиц за взятки и разоблачили 137 за административную коррупцию.

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Теги: взятки, полиция, полицеские, вымогательство, правоохранительные органы, коррупция, коррупция в украине
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Комментариев (2)
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cjkbnth    06.02.2019, 18:23
Оценка:  0
cjkbnth
Что подобрал Авакян достойных??????, или подобрал покладистых?
Den6189    06.02.2019, 18:09
Оценка:  +2
Den6189
Озвучте имя, пусть страна знает героев!
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