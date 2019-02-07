Украина за месяц исчерпала квоту ЕС на сахар

За январь Украина отправила на экспорт 41 тыс. тонн сахара. Основными покупателями стали Румыния и Азербайджан.

Украина исчерпала квоты на беспошлинную поставку сахара в Евросоюз за первый календарный месяц 2019 года. Об этом сообщает национальная ассоциация происводителей сахара Укрцукор в среду, 6 февраля.

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"30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", – сказала зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.

В целом за январь Украина отправила на экспорт 41 тыс тонн сахара. Основными покупателями стали Румыния и Азербайджан – 17% и 10% от общего объема поставок соответственно. Кроме того, среди важных импортеров были Италия и Испания (по 9%), Литва, Польша и Швейцария (по 4%).

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За сентябрь-январь 2018/2019 маркетингового года было экспортировано 240 тыс тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.

Производственный сезон производства сахара в Украине закончился 1 февраля 2019. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые выработали 1,82 млн тонн сахара. Экспорт сахара ожидается на уровне прошлого года – около 500 тыс тонн.

Ранее сообщалось, что Украина заработала на экспорте сахара почти $220 млн. Крупнейшими покупателями украинского сахара в прошлом году стали Узбекистан, Азербайджан и Ливия.