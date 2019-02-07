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Украина за месяц исчерпала квоту ЕС на сахар

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За январь Украина отправила на экспорт 41 тыс. тонн сахара. Основными покупателями стали Румыния и Азербайджан.
Украинский сахар пользуется спросом во многих странах
Украинский сахар пользуется спросом во многих странах
Корреспондент.net

Украина исчерпала квоты на беспошлинную поставку сахара в Евросоюз за первый календарный месяц 2019 года. Об этом сообщает национальная ассоциация происводителей сахара Укрцукор в среду, 6 февраля. 

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"30 января была исчерпана квота на беспошлинные поставки сахара в ЕС в объеме 20 тыс. тонн. Это свидетельствует о том, что это направление остается приоритетным для украинских производителей, особенно учитывая логистическую близость и общемировой дефицит, который ожидается в следующем маркетинговом году", – сказала зампредседателя правления ассоциации Руслана Бутыло.

В целом за январь Украина отправила на экспорт 41 тыс тонн сахара. Основными покупателями стали Румыния и Азербайджан – 17% и 10% от общего объема поставок соответственно. Кроме того, среди важных импортеров были Италия и Испания (по 9%), Литва, Польша и Швейцария (по 4%). 

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За сентябрь-январь 2018/2019 маркетингового года было экспортировано 240 тыс тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период предыдущего маркетингового года.

Производственный сезон производства сахара в Украине закончился 1 февраля 2019. В сезоне работало 42 сахарных завода, которые выработали 1,82 млн тонн сахара. Экспорт сахара ожидается на уровне прошлого года – около 500 тыс тонн.

Ранее сообщалось, что Украина заработала на экспорте сахара почти $220 млн. Крупнейшими покупателями украинского сахара в прошлом году стали Узбекистан, Азербайджан и Ливия.

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Теги: Украина, ЕС, Евросоюз, сахар, экспорт, квоты, зст, ЗСТ с ЕС
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  07.02.2019, 11:11
Оценка:  -1
гость
просто царская квота - 20 тыс т... Это от 500 продаваемых? А пошлина в ЕС такова что сахар будет неконкурентоспособен. Вот такая она,ассоциация с ЕС, а рынок России прое-ли, зато на юге России производство сахара процветает...
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