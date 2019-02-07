Доллар ниже 27: Курс валют на 7 февраля

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 14 копеек – до 27,01 грн/долл, курс в покупке упал также на 14 копеек – до 26,98 грн/долл.

Утром 7 февраля доллар на черном рынке пока можно купить по 27,15 грн в среднем bigmir.net

На 7 февраля, четверг, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2696,4088 гривны (-25,1766);

– 100 евро – 3072,2882 гривны (-36,5788).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны более чем на 25 копеек – до 26,96 гривен за доллар, а евро подешевел на почти 37 копеек.

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже понизился на 14 копеек – до 27,01 грн/долл, а в покупке упал также на 14 копеек – до 26,98 грн/долл.

Ранее сообщалось, что начальника полиции в Киеве поймали на взятке в 15 тыс долларов. Угрожая и запугивая, полицейский вымогал деньги за розыск преступника.