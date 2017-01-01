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На ремонт трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса выделили полмиллиарда гривен

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На неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса правительство дополнительно направило 550 миллионов гривен.
Дополнительно 550 млн грн направят на неотложный ремонт трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса
Дополнительно 550 млн грн направят на неотложный ремонт трасс Киев-Чоп и Киев-Одесса
facebook.com

Кабинет министров Украины выделил дополнительно 550 миллионов гривен на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса. Об этом в среду, 6 февраля, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook

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Он пояснил, что это решение стало реакцией на "справедливые возмущения людей".

По словам министра, Укравтодор на этой неделе завершит обследование указанных трасс и немедленно приступит к аварийному, а когда позволят погодные условия - и текущему ремонтам.

Также, как доложил Омелян, правительство одобрило распределение финансирования перечня дорог за счет Дорожного фонда, который в этом году составляет 50,1 млрд грн - рекордная сумма для Украины.

Ранее сообщалось, что в госбюджете 2019 не хватает денег: под угрозой остается финансирование более 10% доходов от главной сметы.

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Теги: дороги, дорога, Кабмин Украины, трасса, Киев-Чоп, Укравтодор, Ремонт дорог, Киев - Одесса, Мининфраструктуры, Владимир Омелян
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