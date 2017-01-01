IT компания из Ровно выращивает улиток для продажи

Выращенных улиток на ферме экспортируют за границу.

IT компания занимается не только IT, строительством и девелоперством, но и имеет собственный рыбхоз agronews.ua

IT компания Реноме занимается не только IT, строительством и девелоперством, но и имеет собственный рыбхоз в Понебле Ровненского района, где открыла улиточную ферму, передают Agronews.

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“Мы покупали готовую компанию, но в очень запущенном состоянии. Впоследствии вывели рыбхоз на нормальное состояние, однако в последние годы прудовую рыбу с рынка все больше вытесняет морская, которая меньше болеет, которую лучше хранить и легче перерабатывать“, - рассказала генеральный директор Надежда Гладкевич.

После снижения спроса на прудовую рыбу, компания решила, что улиток будет выращивать прибыльнее и открыла ферму примерно год назад.

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“В Украине нет культуры потребления богатых белком улиток, поэтому пока мы ориентируемся на зарубежный рынок. Улиточные фермы - очень непростой бизнес. Сказать точно, что мы и в дальнейшем им будем заниматься не могу. Доходов пока этот бизнес не принес, но нас хвалят эксперты“, - сообщила Надежда.

Ранее сообщалось, что умерла последняя в мире гавайская улитка. Улитка Джордж прожила 14 лет.