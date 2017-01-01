Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земли

Закон предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельхозземель Getty Images

В Украине в четверг, 7 февраля, вступил в силу закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

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Документ 6 февраля был опубликован в официальном парламентском издании Голос Украины.

Законом продлено действие моратория на куплю-продажу и отчуждение другими способами земельных участков сельскохозяйственного назначения и на внесение права на земельную долю (пай) в уставные капиталы хозяйственных обществ "до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2020 года".

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Соответствующие изменения внесены в пункты 14 и 15 раздела Х Переходные положения Земельного кодекса Украины.

Законом поручается Кабинету министров Украины до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал мораторий на продажу земли. Запрет на продажу земель селькохозяйственного пользования продлили уже 10 раз.