Украинские банки получили рекордную прибыль за год: Инфографика

За прошлый год банки Украины получили почти 22 миллиарда гривен прибыль. Последний раз банковский сектор был прибыльным в 2013 году.

В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем. Об этом сообщается на сайте Национального банка в четверг, 7 февраля.

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Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд грн.

"Существенный рост прибыльности банковской системы в прошлом году стало возможным за счет уменьшения отчислений в резервы при стабильном росте процентных и комиссионных доходов. В частности, объем отчислений банками в резервы сократился более чем вдвое - с 49,2 млрд грн в 2017 году до 23,7 млрд грн в 2018 году. В то же время чистый процентный и комиссионный доходы банковской системы увеличились в среднем на 38%", - говорится в сообщении. Читай также: Украине нужно до ста лет, чтобы догнать Европу по доходам - ВБ Основным источником процентных доходов продолжают быть доходы банков от кредитования юридических лиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физических лиц (26%). В то же время усиление роли комиссионных доходов произошло в условиях развития расчетно-кассовых и других сопутствующих кредитованию платежей - до 25% в структуре всех доходов.

"После убыточных для банковской системы 2014-2017 годов, финансовый результат банков по 2018 в 21,7 млрд грн является крупнейшим на историческом горизонте. Он стал возможным за счет активизации банками кредитования, прежде всего розничного гривневого более чем на 30% в годовом исчислении... Мы ожидаем, что 2019 также станет успешным для банков в части доходности, поскольку объемы кредитования продолжат расти ", - отметила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова. Читай также: Три самых богатых украинца владеют 6% ВВП страны В то же время в прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, с 77 платежеспособных на 1 января 2019 банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд грн, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд грн. Напомним, что по итогам 2017 убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков. Прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15 млрд грн прибыли за год) и ПриватБанком (11,7 млрд грн) за убыточности банков с государственным российским капиталом (11 млрд грн убытка).

Прибыль банковской системы Украины bank.gov.ua