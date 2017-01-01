Украинские банки получили рекордную прибыль за год: Инфографика
В 2018 году платежеспособные банки получили 21,7 млрд грн чистой прибыли, что является максимальным историческим показателем. Об этом сообщается на сайте Национального банка в четверг, 7 февраля.
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Основным источником процентных доходов продолжают быть доходы банков от кредитования юридических лиц (46% от общего объема), вложений в ценные бумаги (27%) и кредитования физических лиц (26%). В то же время усиление роли комиссионных доходов произошло в условиях развития расчетно-кассовых и других сопутствующих кредитованию платежей - до 25% в структуре всех доходов.
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В то же время в прошлом году значительно уменьшилось количество и доля убыточных банков. Так, с 77 платежеспособных на 1 января 2019 банков 64 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 34,4 млрд грн, что перекрыло убытки 13 банков на 12,7 млрд грн. Напомним, что по итогам 2017 убыточными были 19 из 82 действующих на тот момент банков.
Прибыль в 2018 году была сформирована, главным образом, группой банков с иностранным капиталом (15 млрд грн прибыли за год) и ПриватБанком (11,7 млрд грн) за убыточности банков с государственным российским капиталом (11 млрд грн убытка).
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