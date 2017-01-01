Менять валюту онлайн смогут не все банки, но первый уже подключил услугу

Банкиры банков Украины утверждают, что придется подождать пока банки введут новую систему.

Эксперты утверждают, что банки не будут готовы к обмену валюты онлайн, но монобанк уже готов depositphotos.com

Закон о валюте и валютных операциях уже вступил в силу, но не все банки готовы продавать и покупать валюту онлайн, передает Сегодня. Более того, эксперты утверждают, что банки не только потребуют время на приготовления, а некоторые и вовсе не будут вводить услугу, а некоторые банки ограничат режим доступа 24/7.

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“Небольшие банки сочтут невыгодным тратиться на установку оборудования, которое будет востребовано 1-2 раза в сутки. Также надо учесть, что в банке может не оказаться нужной суммы, особенно если она крупная. Ее надо покупать на межбанке или у другого банка. На это потребуется дополнительное время“, – считает аналитик ГК Forex Сlub Андрей Шевчишин.

Так, Шевчишин объясняет, что данный закон является правом, а не обязательством. А сами банкиры рассказывают, что для новой услуги им потребуется обновление техники и программного обеспечения.

Например, банки будут обязаны в автоматическом режиме обеспечить возможность отказа клиента от обмена в течение 15 минут. Пересмотра потребуют и внутренние процессы банков, порядок действий сотрудников, механизмы соблюдения валютного законодательства, процедуры финмониторинга.

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Однако, Дмитри Дубилет, создатель monobank, на своем Telegram-канале заявил, что его банк уже в полночь, 7 февраля, запустил возможность обменять валюту в приложении.

“Если у вас есть карта монобанк в долларах или евро, то можете купить валюту одним из двух способов:

- в гривневой карте выбрать "Перевести на карту" и там выбрать валютную карту.

- в валютной карте выбрать "Пополнить карту" и там выбрать гривневую карту“, - написал Дубилет.

Он также сообщает, что валютную карту монобанка можно открыть мгновенно и бесплатно.

Ранее сообщалось, что украинцы могут покупать валюту онлайн. С 7 января 2019 года будут введены в действие более 20 послаблений валютообменных операций.