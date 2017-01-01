Как в Киеве: В Харьковском метро проезд подорожает до 8 грн
Исполнительный комитет городского совета города Харькова утвердил решение о повышении тарифов на проезд в электротранспорте до 8 и 6 гривен. Так, стоимость проезда в метро подымится до 8 грн, а в троллейбусах и трамваях до 6 грн, передает Сегодня.
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По заявлению заместителя городского главы Михаила Фатеева, подорожание произойдет 7 февраля, сегодня, после официального опубликования документа.
Уже купленные проездные билеты для наземного электрического транспорта будут действительны до окончания срока.
Ранее сообщалось, что в Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов. Солнечные панели могут установить на крышах цехов, что позволит управлению стать частично энергонезависимым.
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