Как в Киеве: В Харьковском метро проезд подорожает до 8 грн

Проезд подорожает в метрополитене, троллейбусах и трамваях.

В Харьковском метро подорожает до уровня столичных цен facebook.com

Исполнительный комитет городского совета города Харькова утвердил решение о повышении тарифов на проезд в электротранспорте до 8 и 6 гривен. Так, стоимость проезда в метро подымится до 8 грн, а в троллейбусах и трамваях до 6 грн, передает Сегодня.

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По заявлению заместителя городского главы Михаила Фатеева, подорожание произойдет 7 февраля, сегодня, после официального опубликования документа.

Уже купленные проездные билеты для наземного электрического транспорта будут действительны до окончания срока.

Ранее сообщалось, что в Черновцах хотят построить солнечную станцию для троллейбусов. Солнечные панели могут установить на крышах цехов, что позволит управлению стать частично энергонезависимым.