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Нацбанк ожидает роста переводов от заробитчан

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НБУ ждет от украинских заробитчан в этом году более 12 миллиардов долларов, что на три миллиона больше.
Нацбанк ждет от украинских заробитчан в этом году более $12 миллиардов
Нацбанк ждет от украинских заробитчан в этом году более $12 миллиардов
Корреспондент.net

Национальный банк Украины прогнозирует рост объемов денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в 2019 году на 5% - до 12,2 млрд долл. с 11,6 млрд долл. в 2018 году. 

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Об этом написал глава совета НБУ Богдан Данилишин на своей странице в соцсети Facebook. По его словам, денежные переводы становятся все более весомым источником валютных поступлений в Украину. 

"По данным Всемирного банка, начиная с 2016 года, их объем устойчиво превышает 10% ВВП. Обычно они оказывают существенное положительное макроэкономическое влияние на стабильность обменного курса", - отметил Данилишин.

Также он привел данные о динамике поступлений от мигрантов в разрезе стран: 

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"Четвертый год подряд растут денежные переводы из Польши - с 1,4 до 3,6 млрд долл. Из России за последние годы произошло существенное сокращение - с 1,7 до 1,1 млрд долл. Выросли поступления из США – с 0,5 до 0,8 млрд долл. и Чешской Республики – с 0,3 до 0,8 млрд долл.", - добавил Данилишин.

Также он отметил продолжение роста денежных переводов из Италии, Соединенного Королевства, Германии, Кипра, Израиля.

Ранее сообщалось, откуда приходят деньги в Украину. По данным Международной организации по вопросам миграции в Украину в 2017 году поступило 12,1 млрд долларов от заробитчан.

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Теги: НБУ, заробитчане, Нацбанк, денежный перевод, украинские заробитчане за рубежом, трудовая миграция, украинцы за границей, миграционные процессы в украине
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