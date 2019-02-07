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Рада будет проверять правомерность тарифов на газ

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Для этого создали специальную группу из представителей фракций.
Верховная Рада инициировала проверку обоснованности тарифов на газ
Верховная Рада инициировала проверку обоснованности тарифов на газ
depositphotos.com

Во время заседания парламента представитель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что ВР создаст рабочую группу, которая будет заниматься проверками обоснования тарифов и состоять из представителей фракций, передают Финансы. 

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"Хочу сообщить, что по результатам консультаций с главами фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан есть общая позиция большинства глав фракций, что ситуация требует обсуждения парламента. Спекуляция на эту тему и повышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины.

Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламента. Поэтому мы договорились создать совместную из всех представителей фракций рабочую группу, чтобы подготовить постановление по вопросу проверки обоснования начисления тарифов", – отметил Парубий. 

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Парубий призвал предоставить представителей с каждой фракции и подготовить проект постановления. Председатель хотел бы вынести проект уже на следующем пленарном заседании на голосование.

Ранее сообщалось, что по мнению Ревы платежи по "завышенному" тарифу, полученные в январе, оплачивать не нужно. У министра соцполитики свое мнение о вопросе оплаты коммуналки по новым тарифам.

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Теги: тарифы на газ, стоимость газа, Верховная Рада, Андрей Парубий, обоснованность тарифов на газ
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Комментариев (4)
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big-Konstantinov    07.02.2019, 15:47
Оценка:  0
big-Konstantinov
Подходит к барыне Герасим
Лицо пожалостливей сквасил
И начал плакать и мычать
И кулаками в грудь стучать

Хлебнула барынька Hennessy
Куснула сыр, в котором плесень
Курнула, сморшилась в гримассе
- Однако ты дурак, Герасим!
- Какая пенсия тебе?
Враги вон внешние..везде
Где взять мне на тебя рубли?
Оп
big-Konstantinov    07.02.2019, 15:49
Оценка:  0
big-Konstantinov
Опять нам санкции ввели
.А Сирия..А Украина?
Короче, вон пошел, скотина!
Да..много бед на белом свете!
Герасим всю неделю пил....
А что собачку утопил,
Так кто ж за пенсию ответит?
гость  (аноним)  07.02.2019, 15:44
Оценка:  0
гость
Значит газ снова подорожает... Эту "комиссию" ведь тоже кормить надо? Даром они язык мозолить не станут!
SAId    07.02.2019, 15:30
Оценка:  0
SAId
да че все нищак!!! пенсия 1800грн -газ 8500 обещают весной 12000! усе впорядке продавайте квартиры оплатите долг иначе отберем за долги и вперед на мусорку за просрочкой...млять люди я не троль мне больно за Родину у кормушки которой уроды
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