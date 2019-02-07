Рада будет проверять правомерность тарифов на газ
Во время заседания парламента представитель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что ВР создаст рабочую группу, которая будет заниматься проверками обоснования тарифов и состоять из представителей фракций, передают Финансы.
Читай также: В случае месячного долга по коммуналке заберут субсидию
"Хочу сообщить, что по результатам консультаций с главами фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан есть общая позиция большинства глав фракций, что ситуация требует обсуждения парламента. Спекуляция на эту тему и повышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины.
Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламента. Поэтому мы договорились создать совместную из всех представителей фракций рабочую группу, чтобы подготовить постановление по вопросу проверки обоснования начисления тарифов", – отметил Парубий.
Читай также: Нафтогаз обвинил газсбыты в незаконных требованиях
Парубий призвал предоставить представителей с каждой фракции и подготовить проект постановления. Председатель хотел бы вынести проект уже на следующем пленарном заседании на голосование.
Ранее сообщалось, что по мнению Ревы платежи по "завышенному" тарифу, полученные в январе, оплачивать не нужно. У министра соцполитики свое мнение о вопросе оплаты коммуналки по новым тарифам.
Полная версия правил
Лицо пожалостливей сквасил
И начал плакать и мычать
И кулаками в грудь стучать
Хлебнула барынька Hennessy
Куснула сыр, в котором плесень
Курнула, сморшилась в гримассе
- Однако ты дурак, Герасим!
- Какая пенсия тебе?
Враги вон внешние..везде
Где взять мне на тебя рубли?
Оп
.А Сирия..А Украина?
Короче, вон пошел, скотина!
Да..много бед на белом свете!
Герасим всю неделю пил....
А что собачку утопил,
Так кто ж за пенсию ответит?