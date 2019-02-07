Рада будет проверять правомерность тарифов на газ

Для этого создали специальную группу из представителей фракций.

Во время заседания парламента представитель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что ВР создаст рабочую группу, которая будет заниматься проверками обоснования тарифов и состоять из представителей фракций, передают Финансы.

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"Хочу сообщить, что по результатам консультаций с главами фракций относительно ситуации с начислением тарифов для граждан есть общая позиция большинства глав фракций, что ситуация требует обсуждения парламента. Спекуляция на эту тему и повышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины.

Если такие факты есть, они должны быть исследованы парламентом и должна быть дана оценка парламента. Поэтому мы договорились создать совместную из всех представителей фракций рабочую группу, чтобы подготовить постановление по вопросу проверки обоснования начисления тарифов", – отметил Парубий.

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Парубий призвал предоставить представителей с каждой фракции и подготовить проект постановления. Председатель хотел бы вынести проект уже на следующем пленарном заседании на голосование.

Ранее сообщалось, что по мнению Ревы платежи по "завышенному" тарифу, полученные в январе, оплачивать не нужно. У министра соцполитики свое мнение о вопросе оплаты коммуналки по новым тарифам.