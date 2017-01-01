В Киеве мужчина незаконно присвоил недвижимость на 5 млн грн

Мошенник завладел 5 объектами недвижимости, а также нежилым зданием коммунального предприятия.

С помощью поддельных документов мужчина в Киеве завладел 5 объектами недвижимого имущества общей суммой в 5 млн грн, передают Финансы со ссылкой на пресс-службу ГП Украины.

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“Как установлено досудебным расследованием, для реализации схемы подозреваемый использовал поддельные правоустанавливающие документы, а именно инвестиционные договоры и акты приема-передачи недвижимого имущества.

На основании этих документов он зарегистрировал за собой право собственности на 5 объектов недвижимости, находящихся в общей совместной собственности жильцов многоквартирных жилых домов (места общего пользования) и в дальнейшем осуществил их отчуждение”, – говорится в сообщении.

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Таким же способом мошенник присвоил нежилым зданием одного из коммунальных предприятий столицы, нанеся территориальной громаде ущерб в размере 4,2 млн гривен. Указанное здание было передано в уставный фонд частного общества, которое в дальнейшем обратилось к Киевскому местному совету с ходатайством об отводе земельного участка под строительство АЗС.

На незаконно отчужденное имущество наложен арест, а процедура отвода земельного участка вне конкурса, которую начал департамент земельных ресурсов, приостановлена.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 УК Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

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