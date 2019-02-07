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Кабмин требует у бизнеса поднять зарплаты до уровня ЕС

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Сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами Европы. Если бизнес не увеличит зарплаты, то может "потерять все", заявили Кабмине.
В Кабмине предупреждают работодателей: если не увеличите зарплаты, то "потеряете все"
В Кабмине предупреждают работодателей: если не увеличите зарплаты, то "потеряете все"
Корреспондент.net

Работодатели, которые не хотят платить своим работникам конкурентной на международном рынке труда и заработной платы, рискуют потерять свой бизнес. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал. 

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По мнению Розенко, сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами ЕС.

"Работодатели, руководители компаний должны понять, что мы сегодня работаем в совершенно открытом рынке труда, мы конкурируем сегодня за трудовой потенциал не только внутри страны, но и с Польшей, Германией, другими государствами, где сегодня даже принимаются законы о привлечении рабочей силы из Украина", - сказал он. 

Розенко призвал работодателей беречь своих работников. 

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"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", - сказал Розенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко признал, что люди выживают, а не живут. Президент Украины назвал причину низкого уровня благосостояния украинцев.

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Теги: ЕС, Трудовая миграция, зарплаты, Кабмин Украины, заробитчане, зарплата, украинские заробитчане за рубежом
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
МаксимУм    07.02.2019, 18:43
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МаксимУм
Именно это сейчас происходит а армии... Вот правительство бизнесмэнов поучает, а само разваливает с таким трудом созданную армию...
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