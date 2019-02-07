Кабмин требует у бизнеса поднять зарплаты до уровня ЕС
Работодатели, которые не хотят платить своим работникам конкурентной на международном рынке труда и заработной платы, рискуют потерять свой бизнес. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, сообщает Правительственный портал.
Читай также: Трудовая миграция: Сколько украинцев ездили на заработки за последние 4 года
По мнению Розенко, сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами ЕС.
Розенко призвал работодателей беречь своих работников.
Читай также: Как менялись зарплаты украинцев за 5 лет: Инфографика
"Если вы не будете увеличивать реальную заработную плату своим работникам, то в условиях открытого рынка труда вы будете терять трудовой потенциал, а через два-три года будете вынуждены вообще прекратить свой бизнес, потому что не найдете квалифицированного работника, который захочет за неконкурентную на международном рынке заработную плату давать качественную продукцию", - сказал Розенко.
Ранее сообщалось, что Порошенко признал, что люди выживают, а не живут. Президент Украины назвал причину низкого уровня благосостояния украинцев.
Полная версия правил