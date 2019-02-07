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В Украине будут укладывать угольные отходы вместо асфальта

Комментариев: 1
Возможность использования золошлаков сейчас изучается институтами Укравтодора.
Сейчас проводятся исследования по экологичности, жесткости и прочности использования золошлаков
Сейчас проводятся исследования по экологичности, жесткости и прочности использования золошлаков
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Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал после заседания правительства о том, что Министерство инфраструктуры и профильные институты Укравтодора изучают возможность использовать при строительстве дорог золошлаки, передают Финансы. 

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“Мы сейчас отрабатываем с профильными институтами “Укравтодора” соответствующее предложение. Мы знаем, что такие технологии используются в ряде европейских стран. Нам важно соблюдение простых экологических норм, потому что мы понимаем, что эти шлаки содержат экологически опасные отходы, чтобы они не вредили здоровью людей”, – сказал он.

Сейчас исследования проводятся не только по поводу экологичности использования, но и соответствию требований по жесткости и прочности, что должно позволить дорогам служить максимально долго. 

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Омелян отметил, что в случае соответствующего заключения профильного института Укравтодора будет принято решение о дальнейшем использовании золошлаков.

Ранее сообщалось, что в госбюджете 2019 не хватает денег: под вопросом остается финансирование более 10% доходов от главной сметы.

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Теги: укладка асфальта, асфальт, ремонт дорог, строительство дорог, угольные отходы, золошлаки
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Глод    07.02.2019, 18:25
Оценка:  0
Глод
Их и сейчас высыпают на дороги, чтоб не скользило.
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