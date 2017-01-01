Гривна снова подорожала: Курс валют на 8 февраля

Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 3 копейки – до 26,98 грн/долл, курс в покупке упал также на 3 копейки – до 26,95 грн/долл.

На черном рынке в пятницу, 8 февраля, доллар можно купить в среднем по 27,15 грн bigmir.net

На 8 февраля, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2695,9350 гривны (-0,4738);

– 100 евро – 3058,5383 гривны (-13,7499).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 0,5 – до 26,95 гривен за доллар, а евро подешевел на 14 копеек.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже понизился на 3 копейки – до 26,98 грн/долл, курс в покупке упал также на 3 копейки – до 26,95 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Кабмин требует у бизнеса поднять зарплаты до уровня ЕС.