Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гривна снова подорожала: Курс валют на 8 февраля

Комментариев: 0
Курс доллара на межбанке в продаже понизился на 3 копейки – до 26,98 грн/долл, курс в покупке упал также на 3 копейки – до 26,95 грн/долл.
На черном рынке в пятницу, 8 февраля, доллар можно купить в среднем по 27,15 грн
На черном рынке в пятницу, 8 февраля, доллар можно купить в среднем по 27,15 грн
bigmir.net

На 8 февраля, пятницу, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

Читай также: Пример для подражания: В Эстонии модернизировали "хрущевки" - видео

– 100 долларов США – 2695,9350  гривны (-0,4738);

– 100 евро – 3058,5383 гривны (-13,7499).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны на 0,5 – до 26,95 гривен за доллар, а евро подешевел на 14 копеек.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже понизился на 3 копейки – до 26,98 грн/долл, курс в покупке упал также на 3 копейки – до 26,95 грн/долл.

Ранее сообщалось, что Кабмин требует у бизнеса поднять зарплаты до уровня ЕС.

Поделись:
Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь