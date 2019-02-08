В Украине ученые НАН одобрили строительство Hyperloop: 17 млн долл за км

Тестовую площадку планируют построить уже в этом году.

После длительного изучения и расчетов, Национальная академия наук одобрила строительство вакуумного поезда, который построят параллельно с высокоскоростными железными дорогами, передает Сегодня.

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Hyperloop может развивать скорость в 1080 км/час, а НАН предлагает создать всего 8 маршрутов для Hyperloop:

Киев-Львов (37 мин.);

Киев-Одесса (35 мин);

Киев-Харьков (33 мин);

Киев-Днепр (32 мин);

Харьков-Львов (1 ч. 4 мин.);

Одесса-Львов (47 мин.);

Днепр-Львов (1 ч.);

Киев-Винница (19 мин.).

НАН беспокоится о выгодности маршрутов, так как считает, что проезд будет не дешевым, ведь Hyperloop может развивать скорость больше, чем самолет.

"Большинство проектов высокоскоростного движения, которые сегодня действуют в Европе, не имели успеха, именно из-за завышенных прогнозных показателей пассажиропотоков. При этом надо учитывать планы соседних стран по строительству Hyperloop, что позволит объединить Украину и Европу в одну сеть. Самыми перспективными будут крупные города с высокой деловой и туристической активностью", - говорится в выводах исследования Института экономики и прогнозирования НАН.

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Строительство Hyperloop дешевле, чем строительство высокоскоростной железной дороги, где первый будет стоить 16-18 млн долл за километр, а второй 26,7 млн долл за км.

Компания Илона Маска SpaceX подсчитала тариф за весь маршрут в 300-650 км – 10-20 долларов. В Hyperloop Transportation Technologies для маршрута Абу-Даби-Дубай рассчитали сумму 10-15 долларов.

Украинский институт рассчитал, что вакуумный туннель из Киева в Одессу будет стоить 3,6 млрд долларов, тогда билет будет стоит 19,9 долларов, то есть 593 грн.

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"Реализация Hyperloop на этот момент экономически нецелесообразна. В Украине большая стоимость капитала приводит к значительным трудностям в финансировании инвестиционных проектов и их окупаемости. Финансирование из Государственного бюджета Украины – невозможно из-за нынешних макрофинансовых проблем", – говорится в отчете Украинского института будущего.

В виду отсутствия финансирования государства, на Hyperloop потратятся частные компании, а центром испытаний и разработок станет Днепр.

"В конце февраля НАН должен представить еще одно исследование – технико-экономическое, которое покажет цифры по строительству площадки в Днепре. Площадку планируется строить на базе парка Innovation Fortpost. Hyperloop не будет строиться за счет государства – мы ищем частного инвестора или международную организацию. Возможно, это финансирование будет за счет партнеров, а их более 10. Для нас цель начать в этом году.

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Технология Hyperloop в Украине и других странах должна быть одинаковой, чтобы путешествовать из Украины за границу. Именно поэтому в рамках проекта мы сотрудничаем с Hyperloop Transportation Technology и обмениваемся информацией относительно технологии, мы также участвуем в разработке стандарта этого вида транспорта в сотрудничестве с компанией TÜV SÜD", – прокомментировал Александр Озеран, руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop – HypeUA.

Ранее сообщалось, что первый европейский Hyperloop построят в Швейцарии. Испытательный трек, предназначенный для перевозки грузов, но не людей, будет похож на большую вакуумную трубу.