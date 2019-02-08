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В Украине ученые НАН одобрили строительство Hyperloop: 17 млн долл за км

Комментариев: 4
Тестовую площадку планируют построить уже в этом году.
В Украине одобрили строительство Hyperloop
В Украине одобрили строительство Hyperloop
Getty Images

После длительного изучения и расчетов, Национальная академия наук одобрила строительство вакуумного поезда, который построят параллельно с высокоскоростными железными дорогами, передает Сегодня. 

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Hyperloop может развивать скорость в 1080 км/час, а НАН предлагает создать всего 8 маршрутов для Hyperloop:

  • Киев-Львов (37 мин.);
  • Киев-Одесса (35 мин);
  • Киев-Харьков (33 мин);
  • Киев-Днепр (32 мин);
  • Харьков-Львов (1 ч. 4 мин.);
  • Одесса-Львов (47 мин.);
  • Днепр-Львов (1 ч.);
  • Киев-Винница (19 мин.).

НАН беспокоится о выгодности маршрутов, так как считает, что проезд будет не дешевым, ведь Hyperloop может развивать скорость больше, чем самолет.

"Большинство проектов высокоскоростного движения, которые сегодня действуют в Европе, не имели успеха, именно из-за завышенных прогнозных показателей пассажиропотоков. При этом надо учитывать планы соседних стран по строительству Hyperloop, что позволит объединить Украину и Европу в одну сеть. Самыми перспективными будут крупные города с высокой деловой и туристической активностью", - говорится в выводах исследования Института экономики и прогнозирования НАН. 

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Строительство Hyperloop дешевле, чем строительство высокоскоростной железной дороги, где первый будет стоить 16-18 млн долл за километр, а второй 26,7 млн долл за км.

Компания Илона Маска SpaceX подсчитала тариф за весь маршрут в 300-650 км – 10-20 долларов. В Hyperloop Transportation Technologies для маршрута Абу-Даби-Дубай рассчитали сумму 10-15 долларов.

Украинский институт рассчитал, что вакуумный туннель из Киева в Одессу будет стоить 3,6 млрд долларов, тогда билет будет стоит 19,9 долларов, то есть 593 грн. 

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"Реализация Hyperloop на этот момент экономически нецелесообразна. В Украине большая стоимость капитала приводит к значительным трудностям в финансировании инвестиционных проектов и их окупаемости. Финансирование из Государственного бюджета Украины – невозможно из-за нынешних макрофинансовых проблем", – говорится в отчете Украинского института будущего.

В виду отсутствия финансирования государства, на Hyperloop потратятся частные компании, а центром испытаний и разработок станет Днепр.

"В конце февраля НАН должен представить еще одно исследование – технико-экономическое, которое покажет цифры по строительству площадки в Днепре. Площадку планируется строить на базе парка Innovation Fortpost. Hyperloop не будет строиться за счет государства –  мы ищем частного инвестора или международную организацию. Возможно, это финансирование будет за счет партнеров, а их более 10. Для нас цель начать в этом году. 

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Технология Hyperloop в Украине и других странах должна быть одинаковой, чтобы путешествовать из Украины за границу. Именно поэтому в рамках проекта мы сотрудничаем с Hyperloop Transportation Technology и обмениваемся информацией относительно технологии, мы также участвуем в разработке стандарта этого вида транспорта в сотрудничестве с компанией TÜV SÜD", – прокомментировал Александр Озеран, руководитель украинского проекта по строительству Hyperloop – HypeUA.

Ранее сообщалось, что первый европейский Hyperloop построят в Швейцарии. Испытательный трек, предназначенный для перевозки грузов, но не людей, будет похож на большую вакуумную трубу.

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Теги: Hyperloop, вакуумный поезд, вакуумный туннель, поезд, поезда в украине, Hyperloop в Украине
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  08.02.2019, 12:59
Оценка:  0
гость
Нью- Васюки на подходе ! Примечательно, что столица Нью-Васюков находилась когда-то в Черноморске, а это нынешняя Украина. Сколько времени прошло, а лохи в Украине не перевелись !
MykRom    08.02.2019, 12:49
Оценка:  +1
MykRom
Ведь чтобы сбить самолет на высоте 10 км надо очеть постараться и уметь это делать, а "Гиперпетля" -- вот она. Болгарка, гаечный ключ, вездеход - и капсулы на скорости 1000 км/час, при малейшей деформации трубы превратятся в мясорубку. Занятость, правда, за счет охраны повысится.
MykRom    08.02.2019, 12:41
Оценка:  +1
MykRom
Эта "Гиперпетля" может оказаться удавкой на шее решения проблем Украины -- одной из беднейших в Европе. Конечно, высшие чиновники УЗ (и не только) смогут себе позволить поездки в "Петле". В стране, где воруют всё и вся, охрана Петли от кражи металла может оказаться равной борьбе с терроризмом.
Windows-95    08.02.2019, 12:34
Оценка:  +3
Windows-95
та вы б***дь асфальт нормальный научитесь ложить, а не лупы всякие строить ))))
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