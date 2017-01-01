ТОП-5 мифов о моратории на продажу земли: Почему нам нужен рынок земли

На данный момент рынка земли в Украине нет.

Почему депутаты не хотят снимать мораторий: Пять причин и объяснений facebook.com

После подписания моратория (запрета) на куплю-продажу сельскохозяйственной земли, закон о запрете продлен до 2020 года. Большая часть политиков, который выступили "за" продление, озвучили в Раде мифы, которые, по их мнению, должны повлиять на простых украинцев. 24 Канал разбирался, как развеять устоявшееся мнение.

Миф 1. Рынок земли отберет землю у крестьян

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Открытый рынок земли не может означать, что землю у людей "отберут", так как 68% земли (27,7 млн га) уже находится в собственности у граждан, отобрать их никто не может.

Но, 1,6 млн паев принадлежит пенсионерам, которые не могут обрабатывать эту землю, но и не могут выгодно сдать в аренду, продать или заложить. Еще 1 миллион владельцев уже умерли за время долгосрочной земельной реформы и даже не передали землю в наследство, так как данная процедура стоит больше, чем прибыль от аренды этой земли.

Те, кто говорят "земля должна принадлежать крестьянам" признают недемократичность государства, так как мораторий как раз не позволяет людям свободно распоряжаться землей.

К примеру, запрет на землю действует в Конго, на Кубе, в Венесуэле, Таджикистане и Северной Корее, а разрешается продавать и покупать землю в США.

Несколько фактов о моратории на землю 24 Канал

Миф 2. Землю продадут за копейки

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На данный момент земля приносит наибольший убыток – при сдаче в аренду, люди получают в 12 раз меньше, чем могли бы, если бы действовать рынок. Сегодня около 60% сельскохозяйственной земли, которая находится в пользовании, обрабатывается арендаторами, чьи арендодатели – владельцы паев.

По подсчетам аналитиков проекта Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине, стоимость аренды должна бы достигать 455 долларов за гектар, но вместо этого землю арендую за 36 долларов.

Почему такая малая стоимость аренды – потому что есть мораторий на продажу земли с/х назначения, раздробленная собственность земли, плохой доступ к капиталу. А еще – у владельцев паев нет опыта и навыков переговоров за цену аренды, защита прав пользователей земли у нас слабая.

Миф 3. После открытия рынка землю в Украине скупят китайцы, индейцы и прочие

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Даже если землю скупят китайцы, это не будет означать, что выкупят все, и тем более, что ее вывезут за пределы Украины. Но если государство запрещает собственникам пользоваться собственной землей, это не очень хорошо отображается на инвестировании.

Выкупив землю, ею будут пользоваться, то есть создадут рабочие места, производство и т. д. Но в любом другом случае, государство также может себе позволить выгнать и всех арендаторов. Например, во время заседания совета от 20 декабря 2018 года при обсуждении моратория, один из депутатов выразился: "Сейчас земля в аренде, и это хорошо, потому что мы, государство, всегда можем расторгнуть договор и все забрать".

Миф 4. Отмена моратория на руку латифундистам (крупным землевладельцам)

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Никто не скупит всю землю до тех пор, пока ее не захотят продать. А даже, если захотят, то уже не за бесценок, а тем более смогут выбирать, кому продать.

Вместо этого уже 15 лет действует теневой рынок земли, где по данным президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко, которые он сообщил Урядовому курьеру в прошлом году около 8 миллионов гектаров государственной земли обрабатывается неизвестно кем, вне правового поля.

Поэтому на данный момент латифундисты и так используют деньги, неся взятки, с благословения политиков, которые грудью на вилы за "запрет распродажи главного богатства Украины – святой земли".

Миф 5. Отмена моратория сразу создаст рынок земли

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Рынок земли не может запуститься сам собой сразу после принятия такого решения, для этого потребуется организационная и законодательная программа. Например, доработка проекта закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения". А потом таки его проголосовать.

Как рассказал заместитель главы Стратегической группы советников Премьер-министра Павел Кухта, этот закон в целом не очень большой и не очень сложный. Но он бы запустил самую большую и мощную из доступных нам реформ.

Конечно, это при условии, что в закон не «впихнут» непрозрачные и нерыночные условия. Отмечается, что пока что, мораторий является способом для отдельных политиков пугать электорат, который верит лапше на ушах и не хочет разбираться в том, как на самом деле должен работать рынок земли.

Или такие политики просто отрабатывают деньги тех, кто как раз и получает сверхприбыли с земли, что фактически никому не принадлежит, пока ее владельцы не могут ею распоряжаться. Потому-что – мораторий

Ранее сообщалось, что общественная коалиция просит президента Украины Петра Порошенко наложить вето на закон о продлении моратория на продажу земель.