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Кабмин прогнозирует рост зарплат на докризисный уровень

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Павел Розенко считает, что зарплаты растут быстрее, чем ВБ и МВФ прогнозировали.
Розенко утверждает, что зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень уже в 2019 году
Розенко утверждает, что зарплаты украинцев выйдут на докризисный уровень уже в 2019 году
depositphotos.com

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил в эфире одного из телеканалов о том, что размер средней заработной платы в Украине достигнет докризисного уровня в долларовом эквиваленте уже в 2019 году, передает Сегодня. 

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Розенко рассказал, что Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозировали восстановление размера зарплат в долларовом эквиваленте только в 2021 из-за потери экономического потенциала из-за военных действий, но учитывая темпы роста экономики поднятие зарплат вполне возможно.

"Сегодня мы уже значительно оптимистичнее настроены, и есть все основания говорить, что не в 2021 году, а уже в 2019-м мы будем иметь среднюю зарплату на уровне докризисного периода", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Кабмин требует у бизнеса поднять зарплаты до уровня ЕС. Сейчас работодатели в Украине конкурируют за трудовой потенциал со странами Европы. Если бизнес не увеличит зарплаты, то может "потерять все", заявили Кабмине.

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Теги: Павел Розенко, Кабмин, заработная плата, зарплата, зарплата в украине, заработная плата в украине, докризисный уровень зарплаты
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