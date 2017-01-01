Нацбанк уже думает о новых кредитах МВФ

В 2019-2021 годах Украина рассчитывает получить от МВФ 6,5 млрд долларов, 3,2 млрд - от ЕС и ВБ, и разместить облигации на 8,5 млрд.

Национальный банк рассчитывает на продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по истечении действующей программы, сообщается в январском Инфляционном отчете на сайте центробанка в пятницу, 8 февраля.

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В документе, в частности, перечисляются ключевые предположения к макроэкономическому прогнозу НБУ на 2019-2021 гг., в числе которых указано: "поступления в госсектор от доноров в 2019-2021 гг. (МВФ – $6,5 млрд, ЕС и Всемирного банка – по $1,6 млрд), наряду с размещением облигаций внешнего государственного займа на $8,5 млрд, позволят рефинансировать большую часть выплат по внешним обязательствам".

Ранее сообщалось, что Украина выплатила почти $900 млн долгов за месяц. Расходы по госдолгу были частично компенсированы поступлениями от размещения облигаций.