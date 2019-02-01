Украинцы за день купили онлайн миллионы долларов

Уже в первый же день действия валютной либерализации украинцы приобрели у банков онлайн миллионы долларов США.

Украинцы уже в первый день действия валютной либерализации купили онлайн миллионы долларов США. Об этом со ссылкой на данные представителей банков сообщает в пятницу, 8 февраля, Экономическая правда.

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В частности, ПриватБанк продал через интернет-приложение Приват24 почти полтора миллиона долларов, приобрел - более 402 млн долларов, информировала пресс-служба банка.

Кроме того, этот же банк продал онлайн более 245 тысяч евро, а купил - 131 тысячу евро.

В свою очередь один из основателей Monobank Олег Гороховский написал в Facebook, что клиенты банка в течение 7 февраля приобрели почти миллион долларов.

"За день продали клиентам более 900 тысяч долларов, открыли 6000 валютных карт и остатки на валютных картах увеличились на 750 тысяч долларов в эквиваленте", - написал он в соцсети.

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Между тем Укрсиббанк за неполный день продал более миллиона долларов.

"Всего за сегодня (7 февраля - ред.) на 18:00 продали 1,1 млн долларов и 228 тысяч евро. Средняя сумма покупки составила 548 долларов, средняя сумма продажи - 147 долларов", - доложили в банке.