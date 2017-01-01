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Евросоюз не станет зависеть от российского газа – Меркель

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А Украина, по мнению канцлера, должна остаться страной-транзистором.
Меркель уверяет, что ЕС не будет зависеть от российского газа
Меркель уверяет, что ЕС не будет зависеть от российского газа
Getty Images

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Канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции по итогам с лидерами стран Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Чехия и Венгрия) заявила, что ЕС не будет зависеть от российского газа, передают Финансы.

Также она считает, что даже если Россия останется источником поставок энергоресурсов в Европу, то у Украины должен остаться статус страны-транзистора.

Ранее сообщалось, что британская нефтегазовая компания ВР и Роснефть совместно будут изучать два новых месторождения в Якутии.

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Теги: газ, Европа, Ангела Меркель, Россия, Российская Федерация, Украина
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