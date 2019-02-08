Вывести на путь роста: МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной

Также в МВФ сделали заявление о выборах.

Во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что целью сотрудничества МВФ и Украины является помощь в достижении устойчивого роста в стране, передают Финансы.

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“Суть нашего сотрудничества в том, чтобы вывести Украину на путь устойчивого роста и улучшить уровень жизни людей. Это суть, цель сотрудничества. Мы активно поддерживаем Украину, в этом заключается экономическая программа”, – сказал Райс.

Также Райс отметил, что фонд сфокусирован на экономике страны, а не на политике, потому он не ответит на вопрос о выборах в Украине.

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“Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся экономикой. Нашей целью, и это справедливо для всех стран, является то, что отвечает наилучшим интересам экономики страны и приносит пользу народу этой страны. Мы работаем со всеми видами правительственных и политических систем и стараемся сосредоточиться на экономике”, – заявил он.

Ранее сообщалось, что Нацбанк уже думает о новых кредитах МВФ. В 2019-2021 годах Украина рассчитывает получить от МВФ 6,5 млрд долларов, 3,2 млрд - от ЕС и ВБ, и разместить облигации на 8,5 млрд.