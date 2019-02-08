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Вывести на путь роста: МВФ назвали цель сотрудничества с Украиной

Комментариев: 1
Также в МВФ сделали заявление о выборах.
МВФ рассказали, зачем сотрудничают с Украиной
МВФ рассказали, зачем сотрудничают с Украиной
Getty Images

Во время брифинга в Вашингтоне директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс заявил, что целью сотрудничества МВФ и Украины является помощь в достижении устойчивого роста в стране, передают Финансы. 

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“Суть нашего сотрудничества в том, чтобы вывести Украину на путь устойчивого роста и улучшить уровень жизни людей. Это суть, цель сотрудничества. Мы активно поддерживаем Украину, в этом заключается экономическая программа”, – сказал Райс.

Также Райс отметил, что фонд сфокусирован на экономике страны, а не на политике, потому он не ответит на вопрос о выборах в Украине. 

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“Мы не занимаемся политикой, мы занимаемся экономикой. Нашей целью, и это справедливо для всех стран, является то, что отвечает наилучшим интересам экономики страны и приносит пользу народу этой страны. Мы работаем со всеми видами правительственных и политических систем и стараемся сосредоточиться на экономике”, – заявил он.

Ранее сообщалось, что Нацбанк уже думает о новых кредитах МВФ. В 2019-2021 годах Украина рассчитывает получить от МВФ 6,5 млрд долларов, 3,2 млрд - от ЕС и ВБ, и разместить облигации на 8,5 млрд.

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Теги: МВФ, сотрудничество, Украина, экономический рост, путь роста, Джерри Райс
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.02.2019, 16:30
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гость
Узнать бы хоть про одну страну, в которой наступило процветание с помощью кредитов МВФ!
Касаемо выборов - представляю какой понос начался б в СГА если бы их наблюдателей не пустили на выборы в Россию!
А будем посмотреть - пустит ли РФ на ближайшие выборы пиндов и хохлядей?
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