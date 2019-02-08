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Рекордсмен по алиментам: Мужчина заплатил 1,6 млн грн за год ребенку

Комментариев: 1
Должник заплатил по счету двумя платежами.
Мужчина заплатил по алиментам за 2018 год 1,6 млн грн
Мужчина заплатил по алиментам за 2018 год 1,6 млн грн
depositphotos.com

Пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила, что один из должников по алиментам в течении 2018 года оплатил двумя платежами счет на сумму в 1,6 млн грн, передает УНН. 

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"4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1634000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в г. Киев", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент в Министерстве насчитывается 489 тыс исполнительных производств в отношении должников по алиментам. Но так как выплаты могут быть произведены в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, то статистика по таким плательщикам не учитывается.

Ранее сообщалось, что как изымают имущество с неплательщиков алиментов. Даже при отсутствии владельца, полиция имеет право изъять авто или другую собственность за неуплату алиментов. 

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Теги: Минюст, родители, Минюст Украины, алименты, Министерство юстиции, плательщик алиментов
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
укроп )  (аноним)  08.02.2019, 16:25
Оценка:  0
укроп )
Неужели что-то получилось у властей???
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