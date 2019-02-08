Рекордсмен по алиментам: Мужчина заплатил 1,6 млн грн за год ребенку
Пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила, что один из должников по алиментам в течении 2018 года оплатил двумя платежами счет на сумму в 1,6 млн грн, передает УНН.
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"4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1634000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в г. Киев", - сообщили в пресс-службе.
На данный момент в Министерстве насчитывается 489 тыс исполнительных производств в отношении должников по алиментам. Но так как выплаты могут быть произведены в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, то статистика по таким плательщикам не учитывается.
Ранее сообщалось, что как изымают имущество с неплательщиков алиментов. Даже при отсутствии владельца, полиция имеет право изъять авто или другую собственность за неуплату алиментов.
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