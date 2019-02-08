Рекордсмен по алиментам: Мужчина заплатил 1,6 млн грн за год ребенку

Должник заплатил по счету двумя платежами.

Мужчина заплатил по алиментам за 2018 год 1,6 млн грн depositphotos.com

Пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила, что один из должников по алиментам в течении 2018 года оплатил двумя платежами счет на сумму в 1,6 млн грн, передает УНН.

Читай также: Должников по алиментам будут трудоустраивать, чтобы было, чем платить

"4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1634000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в г. Киев", - сообщили в пресс-службе.

На данный момент в Министерстве насчитывается 489 тыс исполнительных производств в отношении должников по алиментам. Но так как выплаты могут быть произведены в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, то статистика по таким плательщикам не учитывается.

Ранее сообщалось, что как изымают имущество с неплательщиков алиментов. Даже при отсутствии владельца, полиция имеет право изъять авто или другую собственность за неуплату алиментов.