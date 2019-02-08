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Меркель заявила о согласии в ЕС по Nord Stream-2

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Канцлер Германии заявила о достижении договоренности в Евросоюзе по вопросу реализации проекта Северный поток-2.
Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в ЕС по Северному потоку-2
Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в ЕС по Северному потоку-2
president.gov.ua

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в Европейском Союзе по вопросу поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта Северный поток-2. Об этом она сказала в пятницу, 8 февраля, в Берлине, сообщает ТАСС

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"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", - отметила канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрагимом Бубакара Кейта.

Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России. "Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", - сказала она. 

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Агентство DPA пишет, что доработанная Газовая директива не будет блокировать Северный поток - 2. Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта.

Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока - 2 этой страной является Германия.

Ранее сообщалось, что по мнению Меркель Евросоюз не станет зависеть от российского газа. А Украина, по мнению канцлера, должна остаться страной-транзитером.

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Теги: газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Меркель, Северный поток, nord stream, сборная Германии, Ангела Меркель, российский газ, газопровод
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  08.02.2019, 17:49
Оценка:  0
гость
Gagarinn. Шароварник! Я смотрю народ украины получает большой доход от транзита газа. Ой! ошибся, народ получает только повышение цен на газ (или как ты говоришь за щеку), а бабло пилит верхушка Нафтогаза.
Gagarinn    08.02.2019, 17:19
Оценка:  +2
Gagarinn
Лапотники ликуют, но они еще не знают, что от этой сделки получат только защеку
А все бабло попилит миллер.
nibumbum    08.02.2019, 17:17
Оценка:  +1
nibumbum
фрау риббентроп, как всегда, вокруг да около, а конкретики никакой
гость  (аноним)  08.02.2019, 17:11
Оценка:  -4
гость
У хохлядей траур, сплошняком зрада, да еще с наблюдателями обсе натянули, эх...
гость  (аноним)  08.02.2019, 17:09
Оценка:  -3
гость
Все больше укрепляется уверенность что и СП-3 не за горами...
А сжиженный газ с Ямала дешевле пиндосского, умалчивает бабушка у кого сжиженный куплять будут чтоб пинды не кипишились....
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