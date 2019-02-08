Меркель заявила о согласии в ЕС по Nord Stream-2

Канцлер Германии заявила о достижении договоренности в Евросоюзе по вопросу реализации проекта Северный поток-2.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в Европейском Союзе по вопросу поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта Северный поток-2. Об этом она сказала в пятницу, 8 февраля, в Берлине, сообщает ТАСС.

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"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", - отметила канцлер ФРГ на совместной пресс-конференции с президентом Мали Ибрагимом Бубакара Кейта.

Одновременно Меркель отметила необходимость диверсификации энергоснабжения Германии и поставок ресурсов не только из России. "Мы говорили, что впредь будем использовать и сжиженный газ", - сказала она.

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Агентство DPA пишет, что доработанная Газовая директива не будет блокировать Северный поток - 2. Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые оставят широкие возможности Берлину для реализации проекта.

Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае Северного потока - 2 этой страной является Германия.

Ранее сообщалось, что по мнению Меркель Евросоюз не станет зависеть от российского газа. А Украина, по мнению канцлера, должна остаться страной-транзитером.