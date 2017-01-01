Рост цен в Украине ускорился в начале года

Главной причиной ускорения инфляции в январе стало подорожание коммунальных услуг - отопления и горячей воды.

За январь инфляция выросла на один процент depositphotos.com

В первый месяц года потребительские цены в Украине по сравнению с декабрем 2018 года выросли на 1%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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По данным статистического ведомства, в годовом измерении цены в Украине выросли на 9,2%.

Месяцем ранее инфляция составила 0,8%, годовая - 9,8%.

Так, продукты подорожали на 2,2%, овощи - на 16,6%, фрукты - на 4,7%, яйца подешевели на 0,5%.

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Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 4,6%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 2,6%, в том числе горячая вода, отопление - на 11%.

Предметы домашнего обихода бытовая техника подорожали на 0,5%, здравоохранение - на 0,9%, транспорт подешевел на 1,7%, связь подорожала на 2,5%, отдых и культура - на 0,7%, образование - на 1,4%, рестораны и гостиницы - на 0,8%.

Ранее сообщалось, что ТОП-5 продуктов, которые больше всего подорожали в Украине. С начала текущего года существенно выросли цены на пшеничный хлеб, говядину, колбасу, сахар и лук.