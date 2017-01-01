НАБУ назвало сумму убытков от хищений в госкомпаниях
Национальной антикоррупционное бюро Украины расследует дела об убытках государственных предприятий на общую сумму более 18 млрд гривен. Такие данные озвучил директор бюро Артем Сытник, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 8 февраля.
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"В объективе наших расследований – более 30 госпредприятий. Общий размер убытков, понесенных, по предварительным оценкам, превышает 18 млрд гривен", – сказал глава НАБУ
Отмечается, что именно коррупции на госпредприятиях касаются большинство расследованных детективами НАБУ схем.
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По словам Сытника, благодаря исковой работе НАБУ добилось признания недействительными 94 сделок, заключенных на госпредприятиях на общую сумму более 4,77 млрд гривен.
"Это означает, что в государственных компаний появляются реальные основания для возвращения украденных у них ресурсов", – отметили в бюро.
Ранее сообщалось, что НАБУ открыло дело против Гонтаревой.
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