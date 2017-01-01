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НАБУ назвало сумму убытков от хищений в госкомпаниях

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Благодаря исковой работе НАБУ добилось признания недействительными 94 сделок на общую сумму более 4,77 млрд гривен.
Артем Сытник озвучил размеры убытков на госпредприятиях в результате хищений
Артем Сытник озвучил размеры убытков на госпредприятиях в результате хищений
НАБУ

Национальной антикоррупционное бюро Украины расследует дела об убытках государственных предприятий на общую сумму более 18 млрд гривен. Такие данные озвучил директор бюро Артем Сытник, сообщается на сайте ведомства в пятницу, 8 февраля. 

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"В объективе наших расследований – более 30 госпредприятий. Общий размер убытков, понесенных, по предварительным оценкам, превышает 18 млрд гривен", – сказал глава НАБУ

Отмечается, что именно коррупции на госпредприятиях касаются большинство расследованных детективами НАБУ схем. 

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По словам Сытника, благодаря исковой работе НАБУ добилось признания недействительными 94 сделок, заключенных на госпредприятиях на общую сумму более 4,77 млрд гривен.

"Это означает, что в государственных компаний появляются реальные основания для возвращения украденных у них ресурсов", – отметили в бюро.

Ранее сообщалось, что НАБУ открыло дело против Гонтаревой. 

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Теги: убытки, хищение, госпредприятие, НАБУ, Артем Сытник
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