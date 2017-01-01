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Nord Stream-2: ЕС начинает менять газовую доктрину

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Поправки в газовую директиву предусматривают распространение правил газового рынка Евросоюза на газопроводы из и в третьи страны.
Скандал вокруг Северного потока-2 не утихает
Скандал вокруг Северного потока-2 не утихает
Корреспондент.net

Послы ЕС предоставили председательству Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом по изменению газовой директивы. Об этом пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза. 

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В частности, указано, что предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из и в третьи страны.

"Цель поправок в газовую директиву - обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной", - говорится в сообщении.

В Совете ЕС ожидают, что это сделает нормативно-правовую базу Евросоюза более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в Евросоюзе по вопросу реализации проекта Северный поток-2.

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Теги: газ, ЕС, Евросоюз, переговоры, Северный поток, nord stream, российский газ, европейский союз, газопровод
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