Nord Stream-2: ЕС начинает менять газовую доктрину
Послы ЕС предоставили председательству Совета ЕС мандат на переговоры с Европарламентом по изменению газовой директивы. Об этом пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Совета Евросоюза.
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В частности, указано, что предлагаемые изменения предусматривают распространение правил газового рынка ЕС на газопроводы из и в третьи страны.
"Цель поправок в газовую директиву - обеспечить, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной", - говорится в сообщении.
В Совете ЕС ожидают, что это сделает нормативно-правовую базу Евросоюза более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети.
Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в Евросоюзе по вопросу реализации проекта Северный поток-2.
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