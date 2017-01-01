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Гривна укрепилась: Курс валют на 11 февраля

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Курс доллара на межбанке в продаже поднялся на 19 копеек – до 26,17 грн/долл, курс в покупке вырос на 17 копеек – до 27,12 грн/долл.
На черном рынке в понедельник, 11 февраля, доллар можно приобрести за 27,35 грн в среднем
На черном рынке в понедельник, 11 февраля, доллар можно приобрести за 27,35 грн в среднем
bigmir.net

На 11 февраля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 долларов США – 2689,9993  гривны (-5,9367);

– 100 евро – 3052,0732 гривны (-6,4651).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 6 копеек – до 26,89 гривен за доллар, а евро подешевел почти на 6,5 копеек.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже поднялся на 19 копеек – до 26,17 грн/долл, курс в покупке вырос на 17 копеек – до 27,12 грн/долл.

Средний курс покупки евро понизился на 0,91 коп. – до 30,3726 грн/долл, курс продажи понизился на 0,89 коп. – до 30,9294 грн/долл.

Ранее сообщалось, что уже в первый же день действия валютной либерализации украинцы приобрели у банков онлайн миллионы долларов США.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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