Гривна укрепилась: Курс валют на 11 февраля

Курс доллара на межбанке в продаже поднялся на 19 копеек – до 26,17 грн/долл, курс в покупке вырос на 17 копеек – до 27,12 грн/долл.

На черном рынке в понедельник, 11 февраля, доллар можно приобрести за 27,35 грн в среднем bigmir.net

На 11 февраля, понедельник, НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 долларов США – 2689,9993 гривны (-5,9367);

– 100 евро – 3052,0732 гривны (-6,4651).

Национальный банк Украины укрепил курс гривны почти на 6 копеек – до 26,89 гривен за доллар, а евро подешевел почти на 6,5 копеек.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже поднялся на 19 копеек – до 26,17 грн/долл, курс в покупке вырос на 17 копеек – до 27,12 грн/долл.

Средний курс покупки евро понизился на 0,91 коп. – до 30,3726 грн/долл, курс продажи понизился на 0,89 коп. – до 30,9294 грн/долл.

Ранее сообщалось, что уже в первый же день действия валютной либерализации украинцы приобрели у банков онлайн миллионы долларов США.