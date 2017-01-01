Из-за санкций Венесуэла потеряла до $350 млрд - эксперты

Аналитики Латиноамериканского центра по геополитике уверены, что западные ограничения стали основной причиной экономического кризиса в стране.

С момента введения западных санкций Венесуэла потеряла до 350 миллиардов долларов. Об этом говорится в докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике (CELAG), опубликованном на сайте организации.

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По данным экспертов, именно западные экономические ограничения стали основной причиной экономического кризиса в республике.

Аналитикиисследовали период с 2013-го (год, в который президент Николас Мадуро пришел ко власти) по 2017 год. При этом первые санкции против Венесуэлы США ввели в 2014 году. Санкции ЕС против Каракаса начали действовать в 2017 году.

При этом в докладе не уточняется, почему эксперты взяли за основу такой временной промежуток.

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Авторы доклада предположили, что предполагаемый гуманитарный кризис в Венесуэле и миграция сотен тысяч граждан страны возникли в результате "экономического бойкота Соединенных Штатов и их союзников", который исключил страну из международных финансовых рынков.

Аналитики полагают, что из-за финансовой изоляции Венесуэлы экономика и общество республики ежегодно недополучают 22,5 миллиарда долларов.

По их данным, с момента прихода ко власти Мадуро в 2013 году до 2017 года из-за санкций общие потери страны составили от 260 до 350 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что к концу года инфляция в Венесуэле достигнет 1000000%. Ситуация в Венесуэле аналогична той, что была в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х годов, отмечают аналитики МВФ.