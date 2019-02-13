Дефицит госбюджета-2019 превысил 12 миллиардов

Минфин заполнил "дыру" в госбюджете за счет внутренних заимствований почти на 42 миллиарда гривен.

За первый месяц 2019 года государственный бюджет Украины сведен с дефицитом в 12,3 миллиарда гривен против 7,9 миллиарда гривен профицита годом ранее. Об этом сообщается на сайте Минфина в среду, 13 февраля.

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Отмечается, что дефицит был профинансирован за счет внутренних заимствований. Так, в январе Минфин разместил ОВГЗ на эквивалент 41,7 миллиарда гривен, включая ОВГЗ в иностранной валюте на 587,4 миллиона долларов и на 33,3 миллиона евро.

Также в Минфине напомнили, что запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 миллиарда гривен перенесены на февраль.

Ранее сообщалось, что в начале года бюджет ушел в "минус" на 6,5 млрд. В январе госбюджет недовыполнен почти на 11%. При этом общий фонд госбюджета недополучил почти вдвое больше.