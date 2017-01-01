Необычный экспорт: Рога и копыта, пух и перья

Что необычного Украина экспортировала в 2018 году.

Рога идут на сувениры, а из копыт и остального делают натуральные костяные пуговицы facebook.com

В Украине экспорт товаров увеличивается с каждым месяцем, с каждым годом. Сегодня узнавали, что необычного экспортируют украинские бизнесмены.

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Некоторые товары остаются востребованными в узких сферах, и, хотя такой экспорт составляет сотые доли процента, занявшие нишу, имеют стабильный и неплохой доход.

Более всех получают экспортеры перьев и пуха. Но по темпам роста сейчас развивается экспорт произведений современного искусства. Игорь Самарин, искусствовед, объясняет такой спрос большей заинтересованностью Украиной и развитием отношений украинцев с рынками ЕС.

"Востребованы традиционные произведения: узорчатая глиняная посуда ручной работы, петриковская роспись и, конечно же, лижныки (овечьи одеяла), вышиванки, гуцульские и другие сувениры. Ценители в Европе уже разобрались и не хотят покупать китайский ширпотреб машинной вышивки, а ищут ручную работу, хотя она стоит в разы дороже".

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Также на продажу выращивают птиц и рептилий, в особенности попугаев. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорит, что таким бизнесом занимаются те, кто в нем варится много лет, имеет специальное образование, знает конъюнктуру рынка.

Но в таких нишевых сферах, по словам Александра Охрименко, президента Украналитцентра, тоже есть свои взлеты и падения.

"Например, экспорт шеллака, то есть продуктов жизнедеятельности азиатских червецов-многоножек, за год вырос более чем втрое. Он используется в фармпромышленности для оболочек дорогих таблеток и для изготовления лаков, которыми покрывают струнные музыкальные инструменты.

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А вот продажи виноградных улиток упали вчетверо, ими, попросту говоря, "наелись", это продукт для гурманов. То же касается и экспорта лягушек, они вообще исчезли из статистики", — анализирует Охрименко.

Также Охрименко отмечает, что, по его прогнозам, за границей будут востребованы рога, копыта и даже когти, и клювы.

"Рога идут на сувениры, а из копыт и остального делают натуральные костяные пуговицы, также они служат сырьем для органической химии", - объясняет он.

Более всех получают экспортеры перьев и пуха Сегодня

Ранее сообщалось, что Украина нарастила экспорт сигарет. Больше всего сигарет в прошлом году было экспортировано в Грузию и Японию.