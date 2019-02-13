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В Украине все чаще стали появляться технологии "умных городов"

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Умные города созданы для того, чтобы беречь экологию и экономить электроэнергию.
В Киеве и Днепре начали устанавливать фонари с солнечными панелями
В Киеве и Днепре начали устанавливать фонари с солнечными панелями
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Технологию "умных городов" в Украине можно увидеть в записи к врачу через интернет, в оплате проезда в транспорте без наличных, в остановках с подогревом, как в Днепре, или с бесплатной зарядкой и WiFi. 

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Теперь через мобильный можно пожаловаться на работу коммунальных служб, а за жизнью в Киеве следят 6 тыс камер, передает Сегодня.

"Мы выбираем лучшую практику в мире, которая существует, и по чуть-чуть берем с разных мест", – говорит Дмитрий Давтян заместитель председателя КГГА.

Также в планах киевских чиновников зарядные станции для электрокаров на городских парковках и светофоры, предотвращающие заторы. 

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Чтобы экономить электроэнергию и беречь экологию, в Киеве и в Днепре уже устанавливают энергосберегающие фонари, которые собирают солнечную энергию днем с помощью панелей, а ночью питают ею светильники. С помощью одного из них можно экономить сотни гривен в день.

"Для города, в котором уже больше одного миллиона автомобилей, нужно думать об экологии. Электрокары – это наиболее гуманный способ", – говорит Дмитрий Давтян, заместитель председателя КГГА.

Отмечается, что в Европе электрокаров более миллиона, а вот в Украине не более десяти тысяч из-за отсутствия зарядок на трассах между городами, а то и присутствием только в больших городах. И даже те имеют маленькую мощность, потому заряжать автомобиль нужно будет часами. 

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Быстрых зарядок в Украине единицы, 10 из них расположены в Киеве. Отмечается, что некоторые энергетические компании планируют оборудовать сеть быстрых зарядок по всей стране. В планах 150 километров и новый пункт скорой подзарядки.

Каждый город выбирает, какие технологии будет развивать, а каждый горожанин может позаботиться о том, чтобы их сохранить.

Ранее сообщалось, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе компании NBT, Total и ЕБРР подписали инвестиционное соглашение по проекту строительства ветровой электростанции на Сиваше в Украине.

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Теги: умные города, технологии умных городов, альтернативная энергетика, экология, защита экологии
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    13.02.2019, 21:18
Оценка:  0
zadneprohodchik
В умных городах предусматривается асфальт или по вайфаю на работу ездить. Рошения.
гость  (аноним)  13.02.2019, 21:09
Оценка:  0
гость
Один из них Киев с осбб и их чертями неграмотными. И жыдовский скот сидящий на тарифах, наебующий каждого киевлянина и приезжего черта на бабло.
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