Госбюджет получил рекордную сумму от сигаретных акцизов

Поступления в бюджет значительно увеличились несмотря на резкое сокращение реализации сигарет.

В 2018 году поступления от табачных акцизов в Госбюджет достигли почти 44 миллиардов гривен, что на 9,3% больше, чем в 2017 году. Об этом сообщает Украинский центр контроля над табаком ОО Жизнь.

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Такой высокий показатель обусловлен повышением специфического акциза на табачные изделия на 29,7% с 1 января 2018 года.

Отмечается, что табачные поступления выросли на фоне резкого сокращения реализации сигарет. В 2018 году она уменьшилась с 67 млрд до 56 млрд штук или на 16,4%, по сравнению с 2017 годом.

Причиной сокращение продаж сигарет связывают с ростом цена на 24,5% при уровне инфляции 9,8%.

Всего за 12 месяцев 2018 года средняя цена пачки сигарет увеличилась с 25,3 до 31,6 гривны, или на 6,3 гривны, из которых 4,3 гривны - это рост акцизов и других налогов, а еще 2 гривны - это увеличение безналоговой доли цены табачными корпорациями, которые пытаются сохранить доходность в условиях сокращения продаж своего товара.

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"Украина имеет положительный опыт предыдущих лет повышения налогов на табачные изделия, что способствовало не только увеличению поступлений в бюджет, но и уменьшению распространенности курения", - говорится в заявлении организации.

В 2008-2018 годах средняя ставка акциза на пачку сигарет в Украине выросла почти в 30 раз, благодаря чему поступления в Госбюджет выросли с 3,5 млрд грн до 43,6 млрд грн в 2018 году при уменьшении количества курильщиков в Украине с 10 миллионов до 6,5 миллиона, по данным Государственной службы статистики.

Ранее сообщалось, что украинцы на четверть увеличили расходы на алкоголь и сигареты. За последние восемь лет расходы населения Украины на алкогольную и сигаретную продукцию выросли в три раза.