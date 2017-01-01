Украинцы стали больше брать гривневых кредитов в банках - НБУ

За январь 2019 года украинцы увеличили количество гривневых кредитов в банках на 1,2% - до 137,07 млрд грн.

Портфель гривневых кредитов банков населению за январь 2019 года вырос на 1,2% - до 137,07 млрд грн. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщает пресс-служба НБУ.

Читай также: Украинцы чаще сдают вещи в ломбард: Дотянуть до зп или погасить кредит

В то же время кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в январе уменьшился на 0,3% - до 2,18 млрд долларов США.

Кроме того, уменьшился в январе и портфель гривневых кредитов бизнесу - на 3,1% (до 460,97 млрд грн). А кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнесу за январь сократился на 0,4% - до 14,34 млрд долл. США.

Ранее сообщалось, что за кредитный год по процентам быстрого кредита из 1 тыс грн набегает 17 тыс : угрозы и 700 процентов в год.