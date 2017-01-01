В Украине все чаще "воруют" услуги

Украинцы стали убегать из парикмахерских, автозаправок, а также воровать в маршрутках сдачу.

Некоторые парикмахерские и салоны красоты стали вывешивать объявления о том, что из-за участившихся случаев неоплаты услуг клиентами, они берут предоплату или оплату вперед. Для большей безопасности в помещениях устанавливают видеокамеры и даже аудиозапись, передает Сегодня.

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Например, в Харькове женщина после покраски волос сбежала с парикмахерской вместе с полотенцем на голове, после того, как мастер оставила ее волосы и отошла, чтобы краска впиталась. После этого случая парикмахерская разместила скриншоты с камер видеонаблюдения в соцсети.

"Украина сейчас переживает такой же этап, какой пережила Америка лет 60 тому назад. Когда клиенты заказывают достаточно дорогостоящую услугу и ближе к завершению устраивают скандал. Мотивируют тем, что мастер испортил волосы, покрасил не в такой цвет, как было заказано, разворачиваются и уходят.

Таких проходимцев у нас, к сожалению, становится больше. Если ранее за год подобных клиентов было с десяток, сейчас раза в три больше", — рассказал нам соучредитель "Комитета стандартов салонов красоты" Алексей Антонюк.

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Так, участились случаи "воровства" еды в кафе, заправок автомобилей, а некоторые воруют чужую плату за проезд. Например, в Луцке компания молодежи поела в кафе на 700 грн, но ушла, не заплатив.

"В полицию руководство кафе не обращалось, но фотографии едоков-воров опубликовали в соцсети, чтобы другие были начеку. Но бывало и так, что после публикации фото горе-клиенты приносили деньги и просили удалить информацию из интернета", — рассказали нам в пресс-службе полиции Волынской области.

Анна Олийник, спикер полиции Винницкой области рассказала, что полиция задержала водителя, который заправился на АЗС на 70 литров и, сделав вид, что идет к кассе, скрылся на своем авто.

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А в столичной маршрутке 205 развешаны объявления, о том, что водитель не несет ответственности за деньги, которые не переданы лично в руки.

Отмечается, что в полиции все описанные выше случаи трактуют как мошенничество и в зависимости от нанесенного ущерба за это могут наказать тремя годами тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Укрзализныце намерены применять дроны против воров. Укрзализныця планирует использовать беспилотники для контроля и наблюдения за своей инфраструктурой.