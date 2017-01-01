Госшахты не платят работникам и работают в убыток

Предприятия не закрываются только из-за дотаций от государства.

Государственные шахты на данный момент работают в убыток, что не позволяет выплачивать людям зарплату вовремя. Отмечается, что это происходит, так как себестоимость добычи тонны угля составляет более 4 тыс гривен, но за такую цену уголь на рынке не продают, передает Сегодня.

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На данный момент шахтеры не дополучили 75 млн грн зарплаты, а также не получают стаж для пенсии, так как у шахт есть долги перед пенсионным фондом и соцстрахом.

Существует еще одна проблема - государственные шахты прекращают работу. И тысячи шахтеров остаются без работы. Отмечается, что причина заключается в длительном недофинансирование отрасли: долгое время цена украинского угля была заниженной, деньги на модернизацию никто не выделял.

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Сейчас государство выделяет дотации из бюджета, чтобы шахты не закрывались. Однако, эксперты утверждают, что уменьшить задолженность перед шахтерами можно только с помощью продажи угля по рыночным ценам. Если она сравняется с европейской, долги смогут выплатить быстрее. А объемы добытого отечественного угля возрастут.

Ранее сообщалось, что в Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами. Постановлением Кабинета министров утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки угольной отрасли.