Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Госшахты не платят работникам и работают в убыток

Комментариев: 0
Предприятия не закрываются только из-за дотаций от государства.
Чтобы отдавать зарплату шахтерам уголь необходимо продавать по рыночным ценам
Чтобы отдавать зарплату шахтерам уголь необходимо продавать по рыночным ценам
depositphotos.com

Государственные шахты на данный момент работают в убыток, что не позволяет выплачивать людям зарплату вовремя. Отмечается, что это происходит, так как себестоимость добычи тонны угля составляет более 4 тыс гривен, но за такую цену уголь на рынке не продают, передает Сегодня. 

Читай также: Украина увеличила импорт угля

На данный момент шахтеры не дополучили 75 млн грн зарплаты, а также не получают стаж для пенсии, так как у шахт есть долги перед пенсионным фондом и соцстрахом.

Существует еще одна проблема - государственные шахты прекращают работу. И тысячи шахтеров остаются без работы. Отмечается, что причина заключается в длительном недофинансирование отрасли: долгое время цена украинского угля была заниженной, деньги на модернизацию никто не выделял. 

Читай также: Германия позволила себе закрыть последнюю угольную шахту

Сейчас государство выделяет дотации из бюджета, чтобы шахты не закрывались. Однако, эксперты утверждают, что уменьшить задолженность перед шахтерами можно только с помощью продажи угля по рыночным ценам. Если она сравняется с европейской, долги смогут выплатить быстрее. А объемы добытого отечественного угля возрастут.

Ранее сообщалось, что в Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами. Постановлением Кабинета министров утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки угольной отрасли.

Поделись:
Теги: государственные шахты, задолженность перед шахтерами, зарплата шахтеров, работа шахт, убыток, работа в убыток
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь