В Украине почти 125 тыс обманутых вкладчиков на 37 млрд грн

За последние 5 лет закрыли около 90 проблемных банков.

Из-за закрытия проблемных банков в Украине насчитали около 125 тыс вкладчиков, которым не вернули почти 37 млрд грн. В основном это люди, чьи депозиты составляли более 200 тыс грн, передает UBR.

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Фонд гарантирования вкладов физлиц сообщил, что на 1 января 2019 года депозиты свыше 200 тыс. грн в проблемщиках имело 124,5 тыс человек. Эти люди вошли в четвертую очередь кредиторов, и смогут получить свои выплаты только после того, как банки рассчитаются по более приоритетным статьям (с точки зрения действующего законодательства). Например, с ГФС по налогам и сборам, с Нацбанком по кредитам, с работниками по зарплатам.

В эти 37,1 млрд грн не вошли долги перед клиентами ВТБ Банка, где еще не сформирована очередь из кредиторов. В среднем на одного кредитора получилось 300 тыс грн.

Фонд гарантирования информирует, что больше всего пострадавших у Дельта Банка, где за компенсациями в 8,8 млрд грн стоит в очереди 30 тыс человек.

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“Наши власти любят говорить, что крупных вкладчиков, пострадавших от закрытия банков, совсем немного и это знакомые акционеров или топ-менеджеров банков. Однако полученные от Фонда гарантирования вкладов данные это напрочь опровергают. Пострадало очень много людей, большинство которых в глаза никогда не видело руководящий состав банков.

Это простые люди, которые копили на что-то или продали что-то. Человек продал квартиру, чтобы купить большую — положил деньги в банк — потерял их. Остался лишь с 200 тыс. грн., за которые и комнату не везде купишь“, — отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Адвокат считает, что таким вкладчикам в нынешних условиях будет трудно помочь.

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“Нужно что-то менять на высшем законодательном уровне. Либо серьезно увеличивать сумму компенсаций, либо менять очередь — ставить вкладчиков в приоритет (как минимум вернутся к предыдущей редакции профильного закона, где вкладчики стояли в третьей очереди на выплаты). Чтобы их шансы получить свои сбережения становились более реалистичными.

Сейчас они мизерные: вкладчики лишь некоторых банков имеют шансы на получение выплат 200+, большинство людей останется ни с чем. Ведь ФГФЛ продает активы проблемных банков по заниженным ценам, и даже эти крохи не доходят до пострадавших“, — резюмировал Кравец.

ТОП-5 должников кредиторам ubr.ua

Ранее сообщалось, что вернет ли ВТБ деньги вкладчикам. Материнская структура Внешторгбанка не стала спасать украинскую “дочку“, а активы потихоньку начали разворовывать.